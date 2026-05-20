Ейса разкри какво й е погарил Гришо за годишнината им

Григор и Ейса Снимка: Инстаграм/Григор Димитров

Мексиканската актриса Ейса Гонсалес разкри какъв специален подарък е получила от Григор Димитров за годишнината им. В интервю за списание People, тя сподели, че двамата имат слабост към луксозната мода и са си разменили стилни изненади по повода.

В момента Гонсалес представя новия си филм, в който група професионални обирджии подготвят удар срещу известна модна къща. Покрай темата на лентата актрисата била попитана кой дизайнерски аксесоар би си заслужавало да бъде „откраднат".

„Може би новата чанта на Chanel", отговорила тя с усмивка, след което добавила, че вече няма нужда да мечтае за нея, тъй като Димитров й я е подарил за годишнината им.

По думите на актрисата тенисистът все пак е получил лека помощ при избора. „Беше прекрасен подарък. Определено му подсказах какво искам", признава Ейса.

Тя също не останала длъжна на любимия си и му подарила елегантна пътна чанта на Bottega Veneta.

Двойката направи връзката си публична миналата година, когато актрисата поздрави Димитров за рождения му ден в социалните мрежи и го нарече „мъжът на мечтите ми". Оттогава двамата често се появяват заедно на светски събития, а Ейса неведнъж е била забелязвана на трибуните по време на неговите мачове.

