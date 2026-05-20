Творческият директор на детската „Евровизия”: Сигурен съм, че България ще се справи невероятно!

България ще се справи невероятно с домакинството на "Евровизия"!. Това заяви творческият директор на детската „Евровизия" Гордън Бонело пред NOVA. Според него страната вече е доказала способностите си с организацията на Детската „Евровизия" в София през 2015 г., когато световната публика вижда модерна продукция и силен творчески екип.

Бонело, който работи по различни издания на конкурса в Малта, Беларус, Грузия и България, разказва, че подготовката за подобно събитие започва почти година по-рано и включва координацията на между 1000 и 1500 души – от технически екипи и сценични работници до охрана, доброволци и гримьори.

По думите му едно от най-големите предизвикателства е съчетаването на креативната визия с техническите възможности. Именно това е била и целта на екипа в София през 2015 г., когато темата #Discover (Открий) комбинира традиционна българска музика с модерни стилове и впечатляваща сценична концепция.

„Евровизия" е много повече от музикален конкурс, защото поставя държавата домакин под огромен международен прожектор., подчерта той. Според него подобно събитие носи силен тласък за туризма, икономиката и имиджа на страната.

Бонело си спомня с особено вълнение работата с българския екип, сред които Поли Генова, Вяра Анкова и Евтим Милошев, който тогава създава визитките („postcards") за шоуто.

„България има изключително богата култура и блестящи технически специалисти. Сигурен съм, че страната ще се справи невероятно", каза още той.