Какво са звукови рисунки? Изложба на Мария Кефирова показва хореографския начин на мислене

Хореографката не успя да види „Нестабилен баланс", но
"Топлоцентрала" я показва в нейна памет
Мария Кефирова - една от най-силно концептуалните хореографки през последните десетилетия, създава своя авторска система в областта на съвременния танц и пърформънс, като съчетава работа с движение, образи, звук, знаци и обекти. Именно за да покаже на зрителите хорографската и танцорската работа, Мария започва да подготвя изложба. Тя обаче не успява да я довърши, тъй като напуска този свят миналата година.
Сега в "Топлоцентрала" показват изложбата "Нестабилен баланс", която представя нейната художествената система в разширен контекст извън сцената. Експозицията насочва вниманието на зрителите към пластовете в творчеството ѝ, които обикновено се развиват в процеса, а не в самото представление и изграждат авторския й език визуално, сетивно и философски.
"Мария Кефирова е много концептуален хореограф и танцьор, със страхотно око към анализа на движение, паметта на тялото, много отдадена на това да разгръща през звук и през движение един цялостен език на художествено присъствие и за нея много съществен елемент от работата на твореца е мисленето през образи и видео. Така доста често е включвала и в пърформансите си видеотворби или записи, които по някакъв начин помагат да усмихне това, което тя прави. С много задълбочен интерес към звука, графиката, езика", казва Владия Михайлова, която е куратор на изложбата.
Изложбата е довършена в името на Мария Кефирова със съдействието на Мира Тодорова, която е създател и бивш артистичен директор на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, както и с помощта на майката на Мария - Мира Няголова, която предоставя селекция от творби и голяма серия от рисунки, които самата Мария Кефирова нарича "звукови рисунки".
"Изложбата представя този комплексен начин на мислене, на живеене, разсъждение, действие с тяло, време, език и звук. И начинът, по който тялото на всеки човек, представлява мембрана между един външен свят на предмети, материи, обекти, срещи и вътрешна реалност, която различните ни сетива възприемат и понякога автоматично реагират на нея. Това, което Мария прави, е да разкъса тези автоматизми, да разчупи тялото, да отвори движението и в тези кухини, които се образуват, всъщност можем да почувстваме друга възможност, да почувстваме не емоционално, а с тялото си, с нервната си система", обяснява Владия Михайлова.
В изложбата има видеа, които представят различни опити, изследвания, наблюдения, представени като "есета и размишления" в конкретното време.
Експозицията показва по различен на сцената на българския танц изпълнител, който не е шумен, не е много крещящо визуален, не е толкова експресивен - така Владия Михайлова описва Мария Кефирова.
Посетителите на "Нестабилен баланс" могат да напишат писма до Мария, които после ще бъдат връчени на нейната майка. Изложбата може да бъде разгледана до края на май.