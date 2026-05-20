Какво са звукови рисунки? Изложба на Мария Кефирова показва хореографския начин на мислене

Хореографката не успя да види „Нестабилен баланс", но

"Топлоцентрала" я показва в нейна памет

Мария Кефирова - една от най-силно концептуалните хореографки през последните десетилетия, създава своя авторска система в областта на съвременния танц и пърформънс, като съчетава работа с движение, образи, звук, знаци и обекти. Именно за да покаже на зрителите хорографската и танцорската работа, Мария започва да подготвя изложба. Тя обаче не успява да я довърши, тъй като напуска този свят миналата година.

Сега в "Топлоцентрала" показват изложбата "Нестабилен баланс", която представя нейната художествената система в разширен контекст извън сцената. Експозицията насочва вниманието на зрителите към пластовете в творчеството ѝ, които обикновено се развиват в процеса, а не в самото представление и изграждат авторския й език визуално, сетивно и философски.

"Мария Кефирова е много концептуален хореограф и танцьор, със страхотно око към анализа на движение, паметта на тялото, много отдадена на това да разгръща през звук и през движение един цялостен език на художествено присъствие и за нея много съществен елемент от работата на твореца е мисленето през образи и видео. Така доста често е включвала и в пърформансите си видеотворби или записи, които по някакъв начин помагат да усмихне това, което тя прави. С много задълбочен интерес към звука, графиката, езика", казва Владия Михайлова, която е куратор на изложбата. Кураторът на изложбата Владия Михайлова Снимка: Йордан Симеонов

Изложбата е довършена в името на Мария Кефирова със съдействието на Мира Тодорова, която е създател и бивш артистичен директор на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, както и с помощта на майката на Мария - Мира Няголова, която предоставя селекция от творби и голяма серия от рисунки, които самата Мария Кефирова нарича "звукови рисунки".

"Изложбата представя този комплексен начин на мислене, на живеене, разсъждение, действие с тяло, време, език и звук. И начинът, по който тялото на всеки човек, представлява мембрана между един външен свят на предмети, материи, обекти, срещи и вътрешна реалност, която различните ни сетива възприемат и понякога автоматично реагират на нея. Това, което Мария прави, е да разкъса тези автоматизми, да разчупи тялото, да отвори движението и в тези кухини, които се образуват, всъщност можем да почувстваме друга възможност, да почувстваме не емоционално, а с тялото си, с нервната си система", обяснява Владия Михайлова.

В изложбата има видеа, които представят различни опити, изследвания, наблюдения, представени като "есета и размишления" в конкретното време.

Експозицията показва по различен на сцената на българския танц изпълнител, който не е шумен, не е много крещящо визуален, не е толкова експресивен - така Владия Михайлова описва Мария Кефирова. Мария Кефирова Снимка: "Топлоцентрала"