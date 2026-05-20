Избраха българския диджей N:Mode да подгрява Duran Duran на концерта в София

Българският диджей N:Mode бе избран да подгрява Duran Duran в София. Концертът ще бъде на 1 юли в зала "Арена 8888 София". Николай Събев (N:Mode) е популярно име не само у нас, но и далеч извън пределите на страната ни. Вече почти две десетилетия е на музикалната сцена, а стартът на кариерата му е повече от впечатляващ. През 2007 г. подгрява не кого да е а Анди Флечър от Depeche Mode. През годините има участия в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. Като част от различни музикални и аудиовизуални проекти, той се изявява на международни фестивали и събития, а сетовете му съчетават електронна естетика, клубна култура и внимателно подбран селекционен подход.

В рамките на различни фестивали и събития, Николай е бил на една сцена с имена като The Sisters of Mercy, "Нова Генерация", "Тангра" и Ревю".

Специалният му сет ще даде начало на концертната вечер на Duran Duran в София и ще подготви атмосферата за едно от най-очакваните музикални събития на лятото.