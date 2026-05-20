Bangaranga оглавява класациите за музика в 12 държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската песен е най-слушаната песен в Spotify от тазгодишната "Евровизия"

Песента Bangaranga на Дара е на първо място в Apple Music в 12 държави. Това съобщават от фейсбук страницата World Music Awards.

Песента ни, спечелила "Евровизия", е № 1 в Австрия, България, Кипър, Финландия, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Швеция и Швейцария.

"Bangaranga на Дара счупи рекорда за песента с най-много стрийминг за един ден в историята на музикалната платформа Spotify в България, като на 17 май отбеляза 78 943 стрийма - с 32 503 повече от Dessita, която държеше рекорда в продължение на почти две години. Досега песента на Дара е достигнала 12-то място в глобалната класация на Spotify и е най-стриймваната песен в Spotify от тазгодишния конкурс „Евровизия", гласи още публикацията.

"Победителката в „Евровизия" 2026 Дара оглавява европейската класация на iTunes за трети пореден ден с невероятния си танцов хит Bangaranga и заема 3-то място в световната класация на iTunes, след като оглави класацията за един ден, достигна 1-во място в iTunes в над 10 държави и влезе в Топ 40 на американския iTunes!

Дара заема 26-то място в световната класация на Apple Music, след като достигна 23-то място, и се задържа на 8-мо място в европейската класация на Apple Music, след като оглави класациите в над 12 държави! В момента Дара заема 29-то място в световната класация за дигитални изпълнители", заявяват още от World Music Awards.

„Bangaranga" в iTunes (№ 1 в 11 държави)

№ 1 в Австрия

№ 1 в Белгия

№ 1 в България

№ 1 в Дания

№ 1 в Финландия

№ 1 в Германия

№ 1 в Гърция

№ 1 в Италия

№ 1 в Нидерландия

№ 1 в Швеция

№ 1 в Швейцария

Bangaranga в Apple Music (№ 1 в 12 държави):

№ 1 в Австрия

№ 1 в България

№ 1 в Кипър

№ 1 във Финландия

№ 1 в Германия

№ 1 в Гърция

№ 1 в Литва

№ 1 в Люксембург

№ 1 в Малта

№ 1 в Норвегия

№ 1 в Швеция

№ 1 в Швейцария

„Bangaranga" в класациите на Spotify до момента (№ 1 в 11 държави):

№1 в Австрия

№1 в Белгия

№1 в България

№1 в Естония

№1 в Финландия

№1 в Германия

№1 в Исландия

№1 в Литва

№1 в Швеция

№1 в Швейцария

№1 в Украйна