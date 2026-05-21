Кои са най-големите злодеи в човешката история

Изданието на Бил О'Райли - най-известния писател на исторически бестселъри в света, излиза с логото на издателство “Труд”

“Да се изправиш срещу злото” - книгата на най-известния автор на исторически бестселъри в света Бил О'Райли (от издателство “Труд”), е драматична конфронтация между доброто, злото и най-лошите хора, които някога са живели. Концепцията за зло е универсална, древна и винаги присъства в човешката история. Библейската книга “Битие” ясно я дефинира, когато Каин убива брат си Авел от ревност. Злото е избор да накараш друг да страда.

Книгата на Бил О'Райли и Джош Хамър, която излиза в дългогодишната хитова поредица от сериозни четива “Строго секретно”, разказва за делата на най-лошите хора в историята: Чингис хан, римския император Калигула, Хенри VIII, колективното зло на търговците на роби от XIX век и бароните разбойници от XX век, Сталин, Хитлер, Мао, аятолах Хомейни, Путин, мексиканските наркокартели. Взети заедно, тези военачалници, тирани, бизнесмени и престъпници са пряко отговорни за смъртта и страданието на стотици милиони хора.

Основната идея на книгата е, че злото не е абстрактно понятие, а съзнателен избор да се причинява страдание на други хора. Авторите подчертават, че обществото често позволява злото да се разраства, когато “добрите хора” остават пасивни и не реагират. Книгата прави и морален анализ на човешкото поведение, като свързва историческите събития с теми като отговорност, страх и морална смелост. Като разказва какво са направили злодеите и защо са го направили, “Да се изправиш срещу злото” обяснява борбата между доброто и злото – избор, който всеки човек в християнската традиция е принуден да направи. Но мнозина отлагат.

“Избягваме житейското решение. Затваряме очи. По-лесно е. Затова: подгответе се да прочетете последствията от това бездействие. Както Джон Стюарт Мил е казал във встъпителното си слово пред университета “Сейнт Андрюс” през 1867 г.: “Лошите хора не се нуждаят от нищо повече, за да постигнат целите си, освен добрите хора да гледат и да не правят нищо”, предупреждават авторите.

