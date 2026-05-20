Пътувания и лични срещи в изложбата на Силвия Богоева в галерия “Нюанс”

“И безвремието е време” се нарича новата изложба на художничката Силвия Богоева, която ще бъде представена в галерия “Нюанс”. Експозицията ще бъде открита на 26 май от 18,00 до 20,30 часа и ще може да се види до 14 юни.

Силвия Богоева описва проекта си като “опит за фрагментиране на миговете с удължено присъствие”. В картините ѝ оживяват пътувания, срещи и впечатления, оставили траен отпечатък в личния ѝ свят. “Театърът е едно от най-силните доказателства за краткото физическо присъствие и дългия живот на спомена”, споделя художничката, обяснявайки как спектаклите остават живи чрез паметта и усещанията.

Градове като Венеция и Париж според нея са извън времето, те го моделират, създавайки уникален ритъм и наслагване на живот, които тя пренася върху платната си. В нейните картини, особено чрез образите на децата, се запечатват моменти от живота, които иначе биха изчезнали, като едновременно се съхранява и емоционалното състояние на тези мигове.

“Художниците имаме привилегията да преплитаме сюжетни и времеви линии. В тази изложба не се фокусирам върху художествената измислица, а върху личния прочит на реални места, хора и събития, пречупени през призмата на значимостта им за мен”, допълва Богоева. Картина на художничката Силвия Богоева

В картините се вижда стремежът на художничката към духовно пътуване отвъд ежедневието, едно търсене на чистота, вълнение и безвремие, което пресъздава като оптимистичен и мечтателен поглед към живота, спомените и мечтите.

Родена през 1990 г. в София, Силвия Богоева има богат опит в живописта, порцелана, стъклото и театралното изкуство. Тя е магистър по живопис в Националната художествена академия, София, и е участвала в програма “Еразъм” във Венеция. Работила е като художник и декоратор за театрални и филмови продукции, преподавател и интериорен дизайнер, а от 2019 г. е ангажирана с множество артпроекти и творчески колаборации.

