4 стихии - въздух, вода, огън и земя, като човешки състояния през погледа на Греди Асса

С 25 нови живописни платна художникът Греди Асса описва четирите стихии - въздух, вода, огън и земя, като състояния на човешкото възприятие. Експозицията е подредена в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5.

“Живописта е приласкаваща, омайваща и отдаваща на зрителя вълнение, което го кара да застане близо до нея, после да се отдалечи. Този своеобразен танц е мълчаливото влюбване в картината. Напред, назад и отново, и отново с блясък в очите”, казва Греди Асса.

Според художника живописта създава пространство, в което зрителят преминава отвъд видимото и навлиза в сложната амалгама на цветове, форми и преживявания. Картините на Асса се превръщат в пространство за диалог, движение и емоция. Чрез наситени цветови пластове и многопластови композиции авторът изследва въздуха, водата, огъня и земята като състояния на човешкото възприятие.

“Как един правоъгълник може да пренесе история, събитие, случки и преживявания? Тогава живописта сама позволява да се премине през нейните процепи, над изникващите сложни наслоявания в амалгамата на цветовете. Приключение, което изисква усилие не само на сетивата, но и една задълбоченост на интелекта”, допълва авторът.