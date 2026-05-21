Скрити човешки кости в Рилския манастир – не забравен гроб, а убийства

"Дъждът оставя следи" вече екранизиран, сериалът с Геро тръгва на 27 май по Нова тв

На пръв поглед е невъзможно събитие – в Рилския манастир са открити човешки кости, укрити десетилетия назад. Това автоматично отключва въпрос, който е едновременно криминален и дълбоко личен – как нещо подобно може да остане скрито толкова дълго и кой има интерес то да не излезе наяве. Така Александър Чобанов разкрива завръзката в криминалния си роман “Дъждът оставя следи”.

До смразяващата находка в тайно скривалище стига йеромонах Климент, насочен от анонимно писмо, а разследването показва, че човешките кости крият дълбоко пазени тайни. Разплитането на случая води двамата главни герои – инспектор Ангел Обретенов и бившия полицай Борислав Андреев, към убийства от миналото, които ще променят живота и на двамата.

Това не е просто история за престъпление, а разказ за паметта – личната и историческата. За това как миналото никога не изчезва напълно, а намира начин да се върне, често през най-неочаквани места и хора, обяснява Чобанов.

Новото издание на книгата, която излиза с логото на издателство “Хермес”, съвпада с премиерата на едноименния сериал, който тръгва на 27 май по Нова тв. Главните роли са поверени на Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова, а в актьорския състав влизат още любими български актьори – Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов. Зад проекта стои силен творчески екип: режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, продуцентът Александър Христов (Albion Films), а писателят Александър Чобанов е и главен сценарист. Музиката е на маестро Максим Ешкенази. Сериалът се реализира с подкрепата на Националния филмов център и обещава да бъде една от най-впечатляващите български продукции през годината.

“Дъждът оставя следи” е третият роман на Александър Чобанов след “Хлапета” и “Неотминало”. Той е познат на публиката като сценарист и автор на някои от най-разпознаваемите български сериали – “Под прикритие”, “Дяволското гърло”, “Отдел “Издирване”, “Съни Бийч” и други. От 2019 година Чобанов е член на Британската асоциация на криминалните писатели (CWA) и на американската асоциация на авторите на трилъри (ITWA).

