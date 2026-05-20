ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътувания и лични срещи в изложбата на Силвия Бого...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22888109 www.24chasa.bg

Илияна Йотова на наградите на фондация “Радостина Константинова”: Журналистът казва истината в името на обществения интерес

1204
Илияна Йотова връчва наградата на студентката Александра Асенова. До тях е Калина Симеонова, член на фондацията "Радостина Константинова". СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"

Фондацията награди студенти за идеи за YouTube канал

“Журналистът е човек, който казва истината, анализира и носи отговорност да насочва различните гледни точки в една определена посока – в името на обществения интерес. Аз не само познавах Радостина Константинова, а и работихме заедно, едно поколение журналисти, които в началото на 90-те години започвахме журналистическата си кариера, а тогава сякаш имаше по-голяма свобода в медиите.” С тези думи президентът Илияна Йотова връчи наградите на фондация “Радостина Константинова” на студентките по журналистика Александра Асенова, Михаела Илиева и Калина Георгиева на специална церемония в “Перото”.

Според президента Йотова днес журналистиката е разкъсана между собственици, корпоративни зависимости и обвързаност с рекламодатели от една страна, а от друга – от дигиталната ера, в която всеки си мисли, че е журналист, след като пише в социалните медии каквото му хрумне.

Трите студентки са победителите в конкурса „Дигитален глас" на фондация „Радостина Константинова". Александра учи във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св.Климент Охридски", а Михаела и Калина – в Университета за национално и световно стопанство. Фондацията ще им помогне с ментори и подкрепа да реализират на практика идеите, с които спечелиха в надпреварата.

Студентите, присъстващи на церемонията, имаха възможност да участват в дискусия с журналистите Мария Цънцарова, Николай Стайков и Борис Митов от „Извън ефир". Първите двама са и носители на наградите за разследваща журналистика на фондация „Радостина Константинова" - Мария Цънцарова през 2013 година, а Николай Стайков бе отличен през 2020 година за разследването „Осемте джуджета".

Тази година фондация „Радостина Константинова" тръгна в нова посока – обърната изцяло към младите хора – студенти по журналистика. Стремежът е да се превърне в общност, в която утвърдени журналисти предават опита си на младите, подкрепят нестандартните им идеи и стават техни ментори, каза Калина Симеонова, която е част от фондацията, както и от в. "24 часа".

Конкурсът „Дигитален глас" бе за концепция за собствен YouTube канал, в който се разглеждат обществено значими теми, като се използват новаторски методи за представяне на съдържание и се разработи план за популяризирането му в социалните медии.

Студентката Михаела Илиева получава наградата си от президента Илияна Йотова. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"
Студентката Михаела Илиева получава наградата си от президента Илияна Йотова. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"
Илияна Йотова връчва наградата на студентката по журналистика Калина Георгиева. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"
Илияна Йотова връчва наградата на студентката по журналистика Калина Георгиева. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"

Илияна Йотова връчва наградата на студентката Александра Асенова. До тях е Калина Симеонова, член на фондацията "Радостина Константинова". СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"
Студентката Михаела Илиева получава наградата си от президента Илияна Йотова. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"
Илияна Йотова връчва наградата на студентката по журналистика Калина Георгиева. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)