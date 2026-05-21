Иля Велчев – нежният певец на човешката душа, описа корупцията на морала в нов роман

"Мак" е едно от последните заглавия на Книгоиздателска къща "Труд", която скоро ще се казва "Книгата"

Един от най-нежните певци на човешката душа и невероятно образен човек, който превръща текста в магия - тези красиви думи са на президента Илияна Йотова за писателя Иля Велчев. Така тя го описа на представянето на новия му роман “Мак” в уютната галерия “Средец” в Министерството на културата.

Книгата излиза под логото на Книгоиздателска къща “Труд”.

Главният герой Мак едновременно привлича и отблъсква със своята откровеност. Талантлив журналист с впечатляващо присъствие, който обаче е избрал съзнателната пасивност. Неговите амбиции са “заключени в желязна каса”, за да го предпазят от конфликтите на късния социализъм.

Президентът Йотова описа книгата като изключително ценна, защото показва къде е мястото на българския интелектуалец. Но в днешно време това място липсва. “От сутрин до вечер може да чуете гласовете на политици, социолози, политолози, но в последните години има крещящо отсъствие на българската интелигенция.

Някои думички толкова често

ги употребяваме, че изгубиха

стойността си

Една от тях е ценност. В днешно време, когато се замисляме какви са ценностите, какъв е моралът, може да си отговорим различно. Дали ние сме хора, които изповядват някаква класика в ценностите, или в днешно време трябва да се разделим с тази класика, да видим дали светът не се е променил. Въпреки това ролята на интелектуалеца не е по-малка днес. Защото дори и толкова да се е сменила ценностна картина, имаме огромната нужда някой да ни преведе през това море, да ни покаже рамка, не да ни сложи в нея, а да ни обясни този променлив свят. Да можем един ден да имаме чудната способност да разговаряме с децата си и те да ни разбират”, каза президентът Йотова.

Книгата отговаря и на още един съществен въпрос - ценностната дилема кое е по-добре - да имаш или да бъдеш? “Независимо от бързо променящия се свят, когато се сменят много бързо нагласи, политики, идеи, сякаш вечно това е въпросът - да имаш или да бъдеш. Тази книга залага на второто”, каза президентът Илияна Йотова.

Според нея книгата дава отговори и за това какво представлява корупцията на морала - думи, за които рядко се говори, а си заслужава.

“Има произведения на изкуството, които сякаш с появата си те хващат за ревера, разтърсват те и искат отговор от теб, но никога не те оставят равнодушен”, каза още Йотова. Затова се обърна към читателите да прочетат книгата, защото тя

не е само хроника на

отминали събития, а много повече

говори за неща, свързани с всеки човешки живот. “Неща, които разгръщат човешката душа, така както може да ги разгърне една книга. За разлика от книгата в душата всяка страница е написана различно в зависимост от това кой я чете. Тази книга е милиони индивидуални човешки съдби”, допълни президентът.

Романът впечатлява със своята чувствена интелектуалност, със симбиозата от анализаторски прозрения и поетично навлизане в най-фини човешки изживявания, самоирония и висок стил на изразяване. С аристократизъм, рядко срещан в българската литература. Иля Велчев дава автограф на президента Илияна Йотова. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

“Иля, ти си човек, който помни. В страна и в свят, в които хората много забравят, това е много важно качество. Ти си талантлив автор, затова си автор на издателска къща “Труд”. Ние съпреживяваме всичко, независимо дали пишеш стихове, мемоари, или роман”, така Венелина Гочева, издателят на медийната платформа “24 часа”, част от която е и Книгоиздателска къща “Труд”, се обърна към автора. Тя издаде, че романът на Иля Велчев е едно от последните заглавия, които излизат под логото на КК “Труд”, защото съвсем скоро издателството ще се казва “Книгата” - носи качество и насърчава авторите, които заслужават да бъдат четени.

По думите на Венелина Гочева Иля Велчев е човек, който умее да казва “благодаря”, и така се реди сред малкото хора в държавата, които ценят труда на другите.

“Тази маса е като лодка, на нея започват пътя си новите книги с тези, които имат отношение към тях. Отношение към тази книга има доц. Пламен Славов още преди да бъде заместник-министър на културата”, каза Иля Велчев, посочвайки към масата, на която седяха Венелина Гочева, министърът на културата Евтим Милошев, художничката Милена Велчева и главният редактор на КК “Труд” Надежда Делева.

Иля Велчев благодари и на гостите, че са заедно, защото “никакъв смисъл няма да правиш нещо, което ще изчезне”.

Илюстрациите в изданието са дело на неговата муза и съпруга Милена Велчева. Впрочем тя е първата българска художничка с изложба в базиликата “Сан Клементе” в Рим. Миналата година тя дари картината “Прегръдката на мира”, вдъхновена от срещата между папа Франциск и Вселенския патриарх Вартоломей I, на папа Лъв XIV по време на аудиенция на площад “Свети Петър”. Затова и Иля Велчев с чувство за хумор отбеляза, че съпругата му е по-известна от него, а картината ѝ ще остане във Ватикана. Министърът на културата Евтим Милошев пожела на добър час на книгата в срещата с читателите. Снимка: Йордан Симеонов

Многото гости на представянето на книгата, сред които Янаки Стоилов, Румен Петков, Митко Щерев, Радомир Чолаков, чуха и стихотворението “История”, което Иля Велчев прочете.