Кадем от Бургас помогнал за първата титла на “Арсенал” от 22 години

Българин пожелал успех на треньора Микел Артета и с продукти с розово масло

“Арсенал” е шампион на Висшата лига след 22 години чакане!

Титлата на “топчиите” стана факт, след като “Манчестър Сити” се провали в гостуването си на Борнемут и завърши наравно 1:1.

Както стана известно, преди десетина дни след възловата победата на “артилеристите” над “Уест Хем” с 1:0 мениджърът им Микел Артета получи за кадем брандирана торбичка с подаръци при срещата си с българския финансист Кирил Евтимов. Подаръкът за Микел Артета - бутилка отлежала бургаска ракия има и козметика с розово масло.

Бургазлията разкри какво е съдържала торбичката с надпис Bulgaria, като показа и снимка от предишна среща с испанеца през 2015 г.

Най-запомнящото се от подаръка е шишенце бургаска мускатова ракия, която да сгрее душата на 44-годишния испанец.

Освен нея за треньора на английските шампиони е имало крем за ръце, сапун и балсам за устни родно производство. Всички продукти са със съдържание на голямата гордост на българската козметика през вековете - розовото масло.

Дали Артета наистина ще отпразнува титлата с нашенска ракия, която да повдигне градуса на настроение, остава само да гадаем.