Проектът за филм „Дълговете на инспектора“ получи награда на конкурс в Кан

Проектът за пълнометражен филм „Дълговете на инспектора" на сценаристката и режисьор Теодора Маркова получи голямото отличие на конкурса на Female Film Club Bulgaria и Film Forge по време на филмовия пазар Marché du Film в Кан.

Наградата е на стойност 50 000 евро и е осигурена от Nu Boyana Film Studios.

„Дълговете на инспектора" е музикална сатира - драма. Историята се развива в Перник и проследява 22-годишната Ники – най-добрата събирачка на дългове, която влиза в конфликт с корумпиран полицейски началник, който отказва да изплати собствените си задължения.

В главните роли влизат Алена Вергова и Захари Бахаров.

Това е първи проект на Теодора Маркова като режисьор. Маркова е създател и съсценарист на международно признатия латвийски сериал „Съветски дънки" (Soviet Jeans / Padomju džinsi). Продукцията пожъна огромен успех и спечели престижни отличия на европейската сцена.

Началото на снимките на българо-латвийската продукция „Дълговете на инспектора" е планирано за 20 септември, съобщава "Булевард България".

Победителят е избран от международно жури с представители на различни сфери от киноиндустрията.

Сред тях са председателят на BAFTA Сара Път, агентът на таланти Ванеса Ханеман, директорът на CineLibri Жаклин Вагенщайн, продуцентите Морган Кано-Лонг и Мариана Конде-Грант, българският дистрибутор Нина Благоева, Лайза Коул, кинодеец, Жасмин Бекер, мениджър във Film Forge, Красимира Белев от First Draft, Лиза Ван Дер Смисен от FFC и Мартин И. Петров от IFFG.

Теодора Маркова е създател още на сериалите "Под прикритие" и "Денят на бащата", както и като сценарист на филмите "Оста на живота" и "Дъвка за балончета".

Сценарият на „Дълговете на инспектора" е разработен съвместно с Невена Кертова и Станислав Токаловс и е провокиран от историите на истински жени, които по безскрупулен начин събират дълговете на хората.

От българска страна продуценти са Мартин Марков и Кристина Деспотова от Mirrormind, а латвийски партньор е Улдис Цекулис от VFS Films.

Това е поредното международно признание за проекта. През 2025 г. на филмовия пазар Connecting Cottbus екипът вече спечели две отличия – Avanpost Pitch Packaging Award на стойност 15 000 евро и Наградата на публиката.

„Дълговете на инспектора" получава финансова подкрепа както от българския Национален филмов център, така и от този на Латвия.