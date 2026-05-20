Милошев към отличените със „Златен век“: Вие имате принос към престижа на българската култура

Избрахме балната зала на Националната галерия (Двореца), за да подчертаем важността и уважението към всички творци, които днес ще получат едно заслужено признание, каза министърът на културата Евтим Милошев. Тази вечер, в продължение на повече от два часа, той връчва на изявени творци и дейци на културата наградите „Златен век“ на Министерството на културата (МК).

„В навечерието на 24 май – празникът на духовността, на писмеността и на културата, който за нас, дейците на културата, е патронен празник, той е и един от най-скъпите и обичани. Избрахме този момент като благодарност и уважение към вашето дело, към вашия принос и заслугите, които имате към създаването, издигането и престижа на българската култура“, каза Милошев. В тази връзка е и моето пожелание към вас, добави той. Пожела на отличените да бъдат здрави, да продължават да творят, защото културата и културният процес не са зависими от времето, възрастта и мястото, а са израз на процес, който всеки от тях носи.

Събитието започна с изпълнение на младата пианистка Микаела Кожухарова от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, която представи „Полонез“ от Шопен. Водещата на церемонията Диа Мантова, главен експерт в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на МК, подчерта ролята на 23-те училища по изкуствата и културата към МК и връзката между поколенията творци. Специално внимание бе отделено и на успеха на Дарина Йотова-Дара (Dara), възпитаничка на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна, която преди дни спечели „Евровизия“.

Най-високото отличие – „Златен век“ (огърлие и грамота), беше присъдено на изтъкнати личности с изключителен принос към българската култура и духовност. Сред тях бяха акад. Васил Гюзелев – един от най-значимите български медиевисти, композиторът и диригент Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, писателката и сценарист Рада Москова (призът бе приет от сина ѝ Теди Москов), пианистката и педагог Борислава Танева, както и посмъртно – Михаил Белчев. Неговата награда беше приета от съпругата му Кристина Белчева, пише БТА.

Отличени със „Златен век“ (звезда и грамота) са архитектите Белин Моллов и Иван Генов, композиторът Милко Коларов, актрисата Мара Чапанова, театроведите Богдана Костуркова и Борислав Петранов, както и режисьорът Костадин Бонев.

С почетния знак „Златен век“ (печат на цар Симеон Велики – златен), бяха удостоени редица културни и музейни дейци – Пламен Мадемов, Атанас Капралов, архитектите Слави Славов и Владимир Рачев, режисьорът Илиян Джевелеков, проф. Александър Донев, проф. Иво Драганов, Пламен Иванов – историк и археолог, и композиторът Георги Петков.

Сребърен печат на цар Симеон Велики бе отреден за реставратора Илинка Чергарова, кураторът Иво Милев, композиторката Дора Драганова, хореографите Васил Радев и Олеся Пантикина.

Плакети „Принос в развитие на културата“ получиха дипломати и културни дейци, сред които Искра Ангелова и Десислава Чакърова за работата им по международното културно сътрудничество и опазването на културното наследство, както и Стоянка Тенова-Илчевска – директор на едно от Националното училище за фолклорни изкуства в „Широка лъка”, Мартин Иванов Младенов (DJ Marti G), певицата Румяна Коцева, композиторът Стефан Славов. Отличен беше и Национален литературен музей по повод 50-годишнината от създаването му.

Наградените с грамота за принос към българската култура бяха Тихомир Трифонов и писателката Иванка Тополова-Топарева.

Финалът на церемонията отново бе поверен на младите таланти. Арфистката Ексена Костова изпълни произведения на Марсел Гранжани и Алфонс Хаселманс, а публиката аплодира нея, Яна Кръстева и Микаела Кожухарова – трите възпитанички на Националното музикално училище „Любомир Пипков“, превърнали се в символ на приемствеността между поколенията в българската култура.

Церемонията завърши с традиционна обща снимка на всички лауреати – творци и общественици, чието дело продължава да пази и развива българския духовен живот.

