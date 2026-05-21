Жената, обвинена в опит за убийство на Риана, ще бъде подложена на психиатрична експертиза

Съдия спря съдебния процес срещу жена, обвинена в опит за убийство на певицата Риана и за повече от дузина други тежки престъпления, и изпрати делото в съд за психично здраве, който ще определи дали тя е годна да бъде съдена, съобщава Асошиейтед прес и БТА.

На среща в Лос Анджелис, проведена в кабинета на съдията, общественият защитник Дерек Дилман заяви, че има съмнения относно психическата дееспособност на своята клиентка, 35-годишната Ивана Лисет Ортис от Орландо, Флорида, както показват съдебните документи. Ортис пледира, че не е виновна за стрелбата по къщата на Риана, нейния партньор Ейсап Роки (A$AP Rocky) и децата им, докато всички те са били у дома.

Съдията Шанън К. Кули разпореди психиатрични оценки и временно прехвърли делото на съд за психично здраве в Холивуд, който е специализиран в определянето дали обвиняемите могат да разберат съдебното производство и да преминат през процес.

„Етично задължение на адвоката и на съда е да гарантират, че правата на Ивана Ортис са защитени, включително възможността да съдейства на адвоката при провеждането на защитата по рационален начин“, заяви Дилман в имейл до Асошиейтед прес.

Ако бъде призната за недееспособна, тя може да бъде задържана за неопределен период в държавна болница, докато не бъде в състояние да се изправи пред обвиненията. Тя трябва да се яви на 2 юни в същата съдебна зала, където съдия наскоро постанови, че мъж, обвинен в преследване на Дженифър Анистън, е недееспособен да бъде съден.

Ортис не се яви в съда във вторник. Кули разпореди тя да продължи да бъде задържана срещу гаранция от близо 2 милиона долара.

Полицията и прокуратурата твърдят, че на 8 март Ортис е спряла с автомобил пред имота в района на Беверли Хилс на певицата Риана и нейния партньор, рапъра Ейсап Роки, насочила е пушка AR-15 през прозореца и е изстреляла поне 20 куршума към имота и съседна къща. Никой не е бил ранен.

Според полицейските разпити на двойката, куршумите са уцелили каравана Airstream, в която са се намирали Риана и Роки. Разследващите са открили дупки от куршуми в караваната и по външната стена на детската стая на втория етаж на къщата, където трите деца са били с бавачката си.

Разследващите съобщиха, че след ареста си по-късно същия ден Ортис им е казала: „Не съм се опитвала да убивам“.

Ортис няма предишни полицейски досиета, обявиха властите. Публичните регистри показват, че тя е била лицензиран логопед в продължение на повече от десетилетие.

Деветкратна носителка на наградата „Грами“, Риана има 14 хита, достигнали първото място в класацията „Билборд Хот 100“, включително We Found Love, Work, Umbrella и Disturbia.