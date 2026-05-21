Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“ (Видео)

кадър: youtube

Бившият италиански депутат Алесандра Мусолини спечели телевизионното шоу „Биг Брадър“ в родната си страна Италия, съобщи ДПА. 63-годишната внучка на фашисткия диктатор Бенито Мусолини триумфира над 15 участници по време на финала на риалити формата.

Празнувайки победата си в ефира на „Канале 5“ - собственост на медийната група „Медиасет“, Мусолини заяви: „Изживях всичко пълноценно, оставайки вярна на себе си. Не съжалявам за нищо“. Тя ще получи награда от 100 000 евро, като  половината ще дари за благотворителност.

Мусолини е била член на Европейския парламент, но също така е била депутат и в италианския парламент, отбелязва ДПА. Първоначално тя принадлежеше към малка неофашистка крайнодясна партия, преди да се присъедини към политическата формация „Форца Италия“ на вече покойния бивш премиер на Италия Силвио Берлускони. В момента Алесандра Мусолини е член на управляващата дяснопопулистка партия „Лига“. Преди да влезе в политиката, тя е работила като модел, актриса и певица.

Шоуто „Биг Брадър“, в което участват знаменитости, се излъчва в Италия от десетилетие, под наименованието Grande Fratello VIP. През 2020 г. Мусолини участва и в танцовото състезание Ballando con le stelle – италианската версия на „Денсинг старс“, където завърши на трето място.

Алесандра е дъщеря на Романо Мусолини, най-малкият син на Бенито Мусолини, и първата му съпруга Мария Шиколоне, която е сестра на филмовата звезда София Лорен. Алесандра често предизвиква полемики заради отказа си да се разграничи от своя дядо, допълва ДПА и БТА.

 

