Илия Ангелов е носителят на голямата награда за цялостен принос в развитието на културата в Пазарджик

Пазарджиклията Илия Ангелов – вокалист на легендарната българска рок група „Диана Експрес", е носителят на голямата награда за цялостен принос в развитието на културата в Община Пазарджик.

Снощи Община Пазарджик връчи годишните награди „Св. св. Кирил и Методий" на творци, учители, ученици и общественици, които със своя талант, знание и отдаденост развиват духовния и културен живот на нашия град.

Бяха отличени дейци в областта на литературата, изобразителното изкуство, журналистиката, музиката, танца, театъра и образованието, както и личности с принос към културния живот на общината.

Един от най-вълнуващите моменти на вечерта беше именно отличаването на Илия Ангелов. Човек, чието име отдавна е надхвърлило пределите на Пазарджик, но който никога не е спирал да носи родния си град в сърцето си.

С искрено вълнение той сподели, че през живота си е получавал много награди, но тази е най-специална за него, защото е признание от родния Пазарджик.

И може би именно това е най-голямата стойност на подобни вечери – когато градът казва „благодаря" на своите хора. На онези, които са прославяли името му, носили са го по сцените и са оставяли частица от Пазарджик навсякъде, където са били, подчерта кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Той благодари на всички творци, културни дейци и хора на духа, които продължават да правят Пазарджик град с култура, памет и бъдеще.