Оркестърът на търновския театър и виртуозът Светлин Русев с концерт в зала „България"

Оркестърът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" ще изнесе в зала „България" симфоничен концерт с обичани произведения на Чайковски. Гост-солист е световноизвестният виртуоз на цигулката Светлин Русев, чието изкуство завладява публиката на най-престижните сцени по света, съобщиха от Великотърновския театър. Концертът ще се състои на 8 юни от 19 ч. и е част от програмата на 57-ото издание на Международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици".

За този престижен форум директорът на театъра маестро Ганчо Ганчев и художественият ръководител на музикалния отдел Георги Патриков са израли две от най-обичаните и разпознаваеми произведения на руския романтизъм – Концерт за пиано и оркестър №1 в Си бемол минор, оп. 23 и Концерт за цигулка и оркестър в Ре мажор, оп. 35.

„Нашият театър традиционно участва в Софийски музикални седмици и представя най-мащабните си продукции. Тазгодишното ни участие е особено значимо, тъй като за първи път оркестърът ще излезе със самостоятелна симфонична програма. А изборът на репертоар е колкото амбициозен, толкова и респектиращ - две от емблематичните произведения на руския романтизъм, които изискват огромно музикално майсторство както от солистите, така и от целия оркестров състав", споделя диригентът маестро Георги Патриков. Концертмайстор на оркестъра е Мария Павлова.

Първият голям акцент в програмата е Концертът за пиано и оркестър №1 в Си бемол минор, оп. 23, който ще оживее чрез интерпретацията на младата руска пианистка Виктория Баскакова. Гостуването ѝ на софийска сцена заедно с оркестъра на МДТ „Константин Кисимов" е нейната специална награда от Международния клавирен конкурс „Панчо Владигеров", организиран от Националната музикална академия. Великотърновският театър е официален партньор на конкурса.

Виктория Баскакова е възпитаник на Московската държавна консерватория „П. Чайковски". Лауреат е на международния конкурс „Le Muse" в Неапол, Италия и стипендиант на фондациите „Владимир Спиваков" и „Ал. Глазунов" в Мюнхен. Младата пианистка вече има зад гърба си редица солови и камерни концерти в Европа и Азия, включително в Мюнхенската филхармония и престижни концертни зали в Русия, Франция, Израел.

Концертът за цигулка и оркестър в Ре мажор ще е свиртуозни солови пасажи на Светлин Русев. Той ще завладее слушателите не само с впечатляващата си интерпретация, но и с автентичния глас на легендарната цигулка Страдивариус „Барон Витгенщайн" от 1716 г., предоставена му от българската държава.

Светлин Русев завършва с пълно отличие Парижката национална консерватория и бързо се утвърждава като едно от ярките имена на световната музикална сцена. Днес той концертира на някои от най-престижните сцени в света, сред които „Сънтори Хол" в Токио, „Плейел" и „Театър Шан-з-Елизе" в Париж, Концертхаус в Берлин и много други. Светлин Русев е и един от най-младите професори по цигулка в историята на своята алма матер във Франция.