В НАО Рожен започнаха снимките на новия българо-италиански филм „Деконструкция“

Националната астрономическа обсерватория е декор за най-новия мащабен български филмов проект. От тази седмица там официално започна снимачният процес на игралния филм „Деконструкция" – дело на режисьора Павел Г. Веснаков.

Продукцията събира отново Веснаков с оператора Орлин Руевски. Тандемът вече има зад гърба си заглавия като Уроци по немски и Безветрие.

„Деконструкция" разказва историята на семейство астрофизици, работещи в обсерваторията на Рожен. Изправени пред тежка лична загуба, те се опитват да намерят спасение и смисъл през призматичната леща на науката, вглеждайки се в звездното небе.

Филмът е международна копродукция между България и Италия, с мажоритарно българско участие. Главен продуцент от българска страна е Веселка Кирякова. Италианските копродуценти са Алесандро Амато и Луиджи Кимиенти от компанията dispàrte.

Проектът се радва на сериозна институционална подкрепа, сред които Министерството на културата на Италия, НФЦ, БНТ и европейски платформи.

От НФЦ загатват, че актьорският състав ще бъде впечатляващ и ще включва както обичани български звезди, така и популярни италиански актьори. Имената на каста засега не се обявяват.