След победата на Дара - Северна Македония се завръща на "Евровизия" в България

Северна Македония се завръща конкурса за песен на "Евровизия" догодина, потвърди директорът на MRT, Зоран Ристоски.

На публичното заседание на Програмния съвет на MRT, на което присъстваха представители на търговски асоциации, медийни организации и съответните институции, Ристоски сподели, че е провел срещи с представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и че може да каже със сигурност, че Северна Македония ще изпрати представител на Европейския музикален фестивал през 2027 г., който ще се проведе в София, информира lider.mk.

Той посочи, че MRT има подкрепата на EBU в популяризирането на културните ценности на Македония и очаква MRT да получи по-благоприятен пакет за завръщане на Евровизия.

Ристоски добави, че времето на непрозрачния подбор на участниците в "Евровизия" е приключило, а вече обявеното публично обявяване за избор на песен, която ще представлява Македония на Детския конкурс за песен на Евровизия 2026, е доказателство за това.

Северна Македония за последно се представи на "Евровизия" през 2022 г., когато Андреа Коевска представи страната с песента „Circles", която беше избрана чрез националната селекция за "Евровизия". Най-високото класиране спечели Тамара Тодевска с „Proud" през 2017 г., когато се класира на седмо място.