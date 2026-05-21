„Русчуклийче" накара света да танцува право хоро

Фолклорният ансамбъл „Русчуклийче" към Общинския детски център за култура и изкуство (ОбДЦКИ) – Русе представи Русе и България на XX Международен фолклорен фестивал Vallarta Azteca Festival в Пуерто Валярта, Мексико — едно от най-престижните световни фолклорни събития с над 20-годишна история. В тазгодишното издание участваха над 20 формации от Мексико, България, Боливия, Коста Рика, Колумбия, Латвия и редица други страни. Програмата включваше концерти, уъркшопи, кулинарни презентации и официални посещения, в които русенските деца взеха пълноценно участие на всеки етап.

Официалното откриване се проведе в Томатлан, последвано от едночасов концерт в Сан Себастиан дел Оесте, на който „Русчуклийче" представи танци от различни етнографски области на България. В уъркшопа „Танцувай с мен" всяка формация изигра характерен народен танц, а русенчетата избраха правото хоро. „България накара света да танцува право хоро" — така озаглавиха своите публикации местните медии, след като участниците от всички делегации с възторг усвоиха основните стъпки на правото хоро по време на уъркшопа.

По покана на домакините русенската делегация се срещна с ръководството на Община Пуерто Валярта и дари на местния музей кукли в традиционна българска носия и такива с кукерски костюми. В катедралата „Санта Мария де Гуаделупе" нашите танцьори присъстваха на Света Литургия, след която изпяха песента „Хубава си, моя горо!".

В кулинарния конкурс „Вкусовете на света" „Русчуклийче" представи шопска салата и принцеси с шарена сол, спечелвайки сърцата на журито и публиката. На тържественото закриване на фестивала, по времето отредено на всяка група — около 40 секунди в рамките на Песента на фестивала — русенчетата предизвикаха финалния възторг на благодарната публика.

Воден от хореографа Нели Гарвалова и помощник хореографа Ангел Иванов, ансамбълът демонстрира уникалността на българските ритми, своеобразието на носиите и дълбочината на фолклорната ни традиция и се утвърди за пореден път като посланик на българската култура на световната сцена. Участието на ансамбъла във фестивала стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на фондация "Русе-град на свободния дух."