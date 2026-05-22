Български натуршчици на премиера в Кан

Български непрофесионални актьори са на филмовия фестивал в Кан, където ще представят лентата “Мечтаното приключение”. Тя е на немската режисьорка и сценаристка Валеска Гризебах и е селектирана в състезателната програма на 79-ото издание на фестивала, а премиерата е днес.

Филмът е заснет изцяло в България през лятото на 2024 г. в района на Свиленград. Всички роли са изиграни от непрофесионални актьори - Яна Радева, Сюлейман Халил Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев и Денислава Йорданова. Впрочем това е вторият филм на Гризебах, чието действие се развива у нас. Първият е “Уестърн” от 2017 г., който също имаше премиера в Кан.

Сюжетът се развива в пограничния Свиленград. В главната роля е жена, която влиза в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка.

“Поканата за участие в конкурса на филмовия фестивал в Кан изпълва мен и целия екип с огромна радост. Особено се гордея с ансамбъла от актьори и преди всичко с нашата главна актриса Яна Радева. Световната премиера в Кан е огромен подарък за всички нас”, казва режисьорката Валеска Гризебах.