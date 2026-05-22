Принц Уилям пише на Стилиян Петров къде ще е купонът след победата на “Астън Вила”

Престолонаследникът е отколешен фен на отбора от Бирмингам, където българинът беше капитан и звезда

Репортерка: “Стан, пристигат поздравления ли?”

Стилиян Петров: “Да, беше от принца... Трябваше да отговоря. Писа ми къде ще е купонът”.

Тази размяна на реплики между британската журналистка и бившия капитан на “Астън Вила” стана достояние на зрителите след победата на отбора от Бирмингам с 3:0 над германския “Фрайбург” във финала на европейския футболен турнир в Лига Европа.

Както е известно, принцът на Уелс и наследник на британската корона Уилям е заклет фен на “Астън Вила” и в сряда вечерта присъства на стадиона, за да наблюдава как любимците му вдигат трофей на стадиона на “Бешикташ” в Истанбул.

Именно в този английски отбор премина Стилиян Петров през 2006 г. от шотландския “Селтик”, където също беше с ореола на легенда и любимец на феновете. През 2009 г. роденият в Монтана полузащитник бе удостоен с честта да носи капитанската лента.