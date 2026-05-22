ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: За да станеш шампион, трябва късмет, но аз ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22894204 www.24chasa.bg

Принц Уилям пише на Стилиян Петров къде ще е купонът след победата на “Астън Вила”

Георги Банов

1904

Престолонаследникът е отколешен фен на отбора от Бирмингам, където българинът беше капитан и звезда

Репортерка: “Стан, пристигат поздравления ли?”

Стилиян Петров: “Да, беше от принца... Трябваше да отговоря. Писа ми къде ще е купонът”.

Тази размяна на реплики между британската журналистка и бившия капитан на “Астън Вила” стана достояние на зрителите след победата на отбора от Бирмингам с 3:0 над германския “Фрайбург” във финала на европейския футболен турнир в Лига Европа.

Както е известно, принцът на Уелс и наследник на британската корона Уилям е заклет фен на “Астън Вила” и в сряда вечерта присъства на стадиона, за да наблюдава как любимците му вдигат трофей на стадиона на “Бешикташ” в Истанбул.

Именно в този английски отбор премина Стилиян Петров през 2006 г. от шотландския “Селтик”, където също беше с ореола на легенда и любимец на феновете. През 2009 г. роденият в Монтана полузащитник бе удостоен с честта да носи капитанската лента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)