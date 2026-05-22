С влак актьорът Алек Алексиев замина за Киев, където ще снима сериал. Това е шестото му пътуване до Украйна, но за първи път ще бъде в столицата. "Този път няма мисия. Няма евакуации и няма хуманитарен конвой. Отивам по работа", написа актьорът в социалните мрежи. В предишните си пътувания до там той помагаше на жени и деца, бягащи от войната, както и носеше хуманитарна помощ. По думите на Алексиев Киев не е спирал да живее.
Алек Алексиев пак в Украйна, снима сериал в Киев
