Шоуто на Iron Maiden пристига във вторник, водят и великаните на траша Anthrax

Броени дни остават до концерта на Iron Maiden в София. В петък те стартират европейското си турне в Атина, а на 26-и, вторник, ще представят уникалното шоу Run For Your Lives на националния стадион "Васил Левски". С него те отбелязват 50 г. от създаването на групата.

Вратите отварят в 17 ч., а първото изпълнение за вечерта е в 19 ч., съобщават организаторите от Fest Team. Шоуто ще приключи около 23 ч. Британците са любимци на българската публика и винаги дават всичко от себе си на сцената. Феновете знаят, че концертите им винаги са величествени с хореографията, ефектите и неизбежния символ Eddie. Преди дни по кината тръгна и документалният филм Burning Ambition, който показва възхода им до една от най-великите банди в света. Преди 2 г. вокалистът Брус Дикинсън гостува в столицата със соловия си проект и показа страхотна форма. Тогава обеща да се върне с Iron Maiden...

Великаните от голямата четворка на траш метъла Anthrax ще свирят преди големия хедлайнер Iron Maiden във вторник. Американците гостуваха у нас за последно през 2010 година за грандиозното шоу с Metallica, Slayer и Megadeth. Anthrax също са на европейско турне. На няколко дати ще подгряват Iron Maiden. Ветераните обявиха, че през септември ще издадат нов албум, а сингълът "It's For The Kids" вече е онлайн.

А два дни по-късно, на 28 май, рок празниците продължават с шоуто на Garbage на Vidas Art Arena в Борисовата градина. Култовите американци също ще имат подкрепа - британското рок трио Yonaka, които са свирили със звезди като Bring Me the Horizon.