Творци, преподаватели и културни дейци бяха отличени с Награда „Русе" и „Млад творец" 2026

С тържествена церемония-концерт в Голяма зала на Доходното здание тази вечер бяха връчени Награда „Русе" и Награда „Млад творец" 2026 – отличията, с които градът ежегодно отдава признание на личности, творчески екипи и организации за принос към развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Носителите на наградите получиха диплом и бронзова статуетка, изработена от скулптора Георги Радулов.

Церемонията премина под знака на значими годишнини, свързани с духовната и културната история на България и Русе, а водещ на събитието бе актрисата Кристиана Ценкова. Наградите връчиха кметът на община Русе Пенчо Милков и председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев.

„Тази вечер отличаваме хора, които с труда, таланта и постоянството си изграждат духовния облик на Русе. Зад всяко постижение стоят години усилия, отдаденост и личен пример. Благодаря на всички творци, преподаватели и културни дейци, които правят така, че Русе да бъде град с жива култура, силно образование и уважение към знанието и изкуството. Наш дълг е да пазим и развиваме средата, в която талантът може да расте и да вдъхновява следващите поколения", заяви Милков.

В направление „Образование и наука" отличието в категория „Постижения в областта на предучилищното, началното и основното образование" получи Райна Великова – директор на ДГ „Звездица", за значим принос към развитието на предучилищното образование и въвеждането на иновативни практики в работата с деца. Наградата за „Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование" бе присъдена на проф. д-р Теодор Илиев – заместник-ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев", за високи научни постижения и принос към утвърждаването на академичния авторитет на Русе.

В област „Изкуство и култура" заместник-директорът на Регионалния исторически музей Ренета Рошкева бе удостоена с Награда „Русе" в категория „Литература" за научното изследване „Жените в Русе – активистки, професионалистки, лидерки" и за приноса ѝ към проучването и съхраняването на русенското историческо наследство.

В категория „Сценични изкуства" индивидуалната награда получи главният диригент на Държавна опера Русе маестро Димитър Косев за активната му творческа дейност, заслугите му за успеха на мюзикъла „Зоро" и реализацията на редица стойностни културни събития. Колективното отличие бе присъдено на екипа на мюзикъла „Зоро" за впечатляващия мащаб, художествената стойност и професионалното ниво на спектакъла, както и за успешното обединяване на творческия потенциал на русенските сценични културни институти.

Наградата за „Изключителен принос в областта на изкуството и културата" бе връчена на солиста на Държавна опера – Русе Стоян Стоянджов за неговата 40-годишна дейност на русенската оперна сцена, високото артистично майсторство и заслугите му за развитието и утвърждаването на Русе като музикален център.

Носител на Награда „Млад творец" 2026 на името на актьорите Яна и Георги Стефанови стана Пламен Овчаров – художник-изпълнител в Държавна опера – Русе, за ярки творчески постижения и принос към сценичната реализация на спектаклите на културната институция.

По време на церемонията кметът Пенчо Милков връчи и две специални награди на Община Русе – на Вероника Илиева, ученичка в XII клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов" в класа по пиано на Евгени Желязков, и на Марина Петрова – солистка на ВГ „Слънце".

В концертната програма участие взеха хорът при Държавна опера – Русе с хормайстор Стелиана Димитрова – Хернани, Балет „Инфанти" при НЧ „Захари Стоянов", ученици от НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Танцово студио „Фрийдъм", Марина Петрова от ВГ „Слънце" и други изпълнители и формации.

Акцент в церемонията бяха и годишнините, които Русе отбелязва през 2026 година, сред които 1200 години от рождението на св. Константин-Кирил Философ, 170 години от рождението на Стоян Михайловски, 150 години от рождението на Сава Огнянов, 160 години от създаването на читалище „Зора" и 115 години от рождението на композитора Йосиф Цанков.

Сценарият на церемонията бе дело на Христо Раянов.