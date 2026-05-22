Благотворително събитие в Кан събра милиони евро в подкрепа на изследвания и програми за СПИН

Известни личности, сред които Рами Малек, Ева Лонгория, Хайди Клум, Лизо, Роби Уилямс присъстваха на галавечерта на американската фондация amfAR с цел набиране на средства за изследвания в областта на ХИВ/СПИН, предадоха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

Събитието, което е част от кинофестивала в Кан.

Актрисата Джина Дейвис се завърна като водеща на галавечерта след почти три десетилетия отсъствие. Тя е на официалния плакат на филмовия фестивал в Кан тази година. Освен с ролите си в киното, Дейвис е известна и с филантропската си дейност.

На благотворителния търг бяха предложени разнообразни произведения на изкуството, бижута и преживявания, отбелязва Асошиейтед прес.

Актьорът Уилям Абади предложи епизодична роля в сериала „Емили в Париж", като потвърди, че шестият сезон ще бъде последен на продукцията. След няколко наддавания бяха продадени две възможности за участие в сериала, всяка от които за по 375 000 евро.

Сред предложените произведения на изкуството известният пълен комплект от ситопечати на Анди Уорхол с Мерилин Монро бе продаден за 2,8 милиона евро.

Спонсорът на фестивала бижутерийната компания „Шопар" дари диамантени обици, чийто нов собственик плати 600 000 евро. А часовник от марката Audemars Piguet от лимитирана серия – един от само пет – беше продаден за 1,45 млн. евро, отбелязва Асошиейтед прес.

Роби Уилямс изпълни поредица от свои хитове, като завърши с песента Angels, посветена на дъщеря му. Изненадващ лот от VIP билети за концерта беше разделен между двама участници в търга, като всеки от тях заплати по 220 000 евро за по два комплекта билети.

Зара Ларсон закри вечерята с изпълнение, което подкани гостите да танцуват.

От 1985 г. насам фондацията amfAR е събрала близо 841 милиона евро в подкрепа на изследвания и програми за СПИН и е отпуснала над 3800 гранта, отбелязва Асошиейтед прес.