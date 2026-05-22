Водещият Стивън Колбер се сбогува със зрителите на „Късното шоу" по Си Би Ес

Стивън Колбер започна последния епизод „Късното шоу" по Си Би Ес, на което беше водещ от 11 години, с почит към зрителите, наричайки предаването „машина за радост", предаде ДПА, цитирана от БТА.

В прощалното програма, в която участваха известни личности, в театъра „Ед Съливан" в Ню Йорк, към 62-годишния Колбер се присъединиха Пол Маккартни и Пол Ръд.

Водещият каза, че ролята му в токшоуто на Си Би Ес е била не само да обобщава новините, но и да „чувства новините" заедно с тях.

„Наричаме (шоуто) „машина за радост", защото за да се направят толкова много предавания, то трябва да е машина. И ако избереш да го правиш с радост, не боли толкова много, когато пръстите ти се заклещят в зъбните колела", каза Колбер. „Не мога да ви опиша с думи какво са направили хората, които работят тук, един за друг и колко много значим един за друг".

След това водещият продължи с обичайния формат на шоуто, включително монолога, изпълнен с шеги за хантавируса, танцуващи роботи и самоиронични шеги за следващия етап от кариерата му.

В първата част се появиха в ролята на гост-звезди Ръд, Брайън Кранстън от „В обувките на Сатаната" и актьорът от „Гадни момичета" Тим Медоус, като всеки от тях на шега „излезе ядосан", когато разбра, че не е последният гост в шоуто.

„Много хора ме питат какво планирам да правя след тази вечер, а отговорът е – наркотици", каза Колбер на шега, цитиран от ДПА.

След като феновете освиркаха споменаването на края на шоуто, той добави: „Имахме късмета да сме тук през последните 11 години. Не може да приемате това за даденост".

Пол Маккартни подари на Колбер снимка на „Бийтълс" в рамка като подарък за сбогом, след което разказа спомени за прочутите изяви на групата в театъра „Ед Съливан" през 1964 г. „Америка беше земята на свободата, най-великата демокрация. Да, точно такава беше", каза прочутият певец. И добави: „Надявам се, че все още е така".

Си Би Ес и „Парамаунт" обявиха през юли 2025 г., че шоуто ще приключи, като описаха решението като „чисто финансово" и посочиха загуби в размер до 50 милиона щатски долара, припомня ДПА.

Краят на „Късното шоу" предизвика негативни реакции, като критиците се запитаха дали това решение е свързано с факта, че „Парамаунт" търси одобрение от Федералната комисия по комуникациите за сливането си със „Скайданс".

Съобщението дойде само няколко дни, след като Колбер критикува компанията майка „Парамаунт" за сключеното споразумение за 16 милиона щатски долара с президента на САЩ Доналд Тръмп за твърденията, че новинарската емисия „60 минути" е монтирала по подвеждащ начин интервю с Камала Харис от 2024 г.

Стивън Колбер пое „Късното шоу" през 2015 г. след оттеглянето на дългогодишния водещ Дейвид Летърман и се фокусираше предимно върху американската политика.

Наред с редовните участия на известни личности, в шоуто често се появяваха и политици, сред които бившите президенти на САЩ Барак Обама и Джо Байдън, както и Доналд Тръмп през 2015 г., докато се бореше за президентския пост, припомня ДПА.