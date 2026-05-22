С пълна зала и солисти от световни сцени

При препълнена зала на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ и с участието на солисти от световни сцени Плевен отбеляза 85-ата годишнина от рождението на оперната прима Гена Димитрова. Родена в плевенското село Беглеж и пяла на едни от най-големите световни сцени, Гена Димитрова завинаги остава свързана със своя роден край. Концертът-спектакъл „В храма на операта“ се реализира от Община Плевен съвместно с Общински хор „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева и Регионалния исторически музей, който подреди впечатляваща съпътстваща изложба, проследяваща живота и творческия път на световноизвестното сопрано.

За събитието в Плевен лично пристигнаха двама от изявените ученици на Гена Димитрова с международна кариера, които бяха и солисти в концерта – сопраното Габриела Георгиева, солист на Софийската опера, и тенорът Иван Момиров, солист в концерти и спектакли на престижни световни сцени. Момиров гостува за първи път на плевенска сцена. Водещ на вечерта бе друга световноизвестна оперна певица – Милена Йотова, пяла на една сцена с незабравимата Гена Димитрова. По покана и на Милена Йотова Плевен имаше честта да посрещне на своя сцена за първи път и световноизвестния тенор Иван Момиров. На пианото бе Мариана Мирчева. Сред присъстващите в залата бяха Милена Стойкова – осиновената племенница на Гена Димитрова, както и жители на родното ѝ село Беглеж, заедно с кмета Георги Данов.

Програмата на концерта включваше арии и хорове из опери, в които Гена Димитрова е изпълнявала централни партии, оставили ярка следа в нейната световна кариера – „Набуко“, „Макбет“, „Трубадур“, „Ломбардци“ и „Аида“ от Джузепе Верди, „Тоска“ и „Турандот“ от Джакомо Пучини, както и „Норма“ от Винченцо Белини. Диригент бе Анелия Дечева, а клавирният съпровод – на Мариана Мирчева.

По време на музикалния спектакъл мултимедия представи откъси от интервюта на Гена Димитрова и кадри от нейни сценични превъплъщения в емблематичните роли, с които покорява световните оперни театри.

На финала на спектакъла бе обявено и дарение за Община Плевен от художничката Бояна Петкова, нарисувала портрет на Гена Димитрова. Дарението бе прието от заместник-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова.

Преди спектакъла зрителите имаха възможност да разгледат изложбата във фоайето на театъра, която проследява живота и творческия път на Гена Димитрова. Тя е подготвена от екипа на Регионалния исторически музей в Плевен. В 21 табла са представени материали от фонда на културния институт, както и експонати, предоставени от Фондация „Гена Димитрова“ с учредител и управител Милена Стойкова. Само в деня на откриването на експозицията публиката имаше възможност да види и оригинални сценични костюми на Гена Димитрова – за превъплъщенията ѝ в образите на драматичната Тоска от едноименната опера на Джакомо Пучини и на Аида от операта на Джузепе Верди.

Експозицията, посветена на 85-ата годишнина от рождението на оперната прима, ще бъде достъпна за посещения във фоайето на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ до 27 май 2026 г. включително.