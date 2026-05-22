Бед Бъни започва европейското си турне от Барселона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пуерториканската суперзвезда Бед Бъни започва тази вечер от Барселона европейското си турне, предаде АФП, цитирана от БТА.

Общо 29 концерта на Стария континент ще има той до края на юли.

За десет години 32-годишният Бед Бъни изстреля регетона и латиноритмите на върха на световната поп музика, като през февруари тази година спечели престижната награда „Грами" за албум на годината, като за първи път отличието взе продукция на испански език.

В албума му Debi Tirar Mas Fotos е отредено важно място на традиционните ритми от Пуерто Рико и напомня за колонизацията на родината на Бед Бъни. Островът е под юрисдикцията на САЩ от 1898 г., отбелязва АФП.

Бед Бъни ще изнесе два концерта в Барселона, след което и в Лисабон. След това ще има десет концерта в Мадрид, където има голяма южноамериканска общност.

Бед Бъни ще посети Германия, Нидерландия, Великобритания, Франция, Швеция, Полша и Италия, преди да завърши европейското си турне в Брюксел, Белгия, на 22 юли.

Турнето си той започна с поредица от 30 концерта в родното му Пуерто Рико.