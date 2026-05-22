Орхан Памук: Без свобода на словото не съществува демокрация

Смелите бойци в Турция са журналистите, заявява турският писател и носител на Нобелова награда за литература Орхан Памук в разговор за литературата, силата на книгата и собствения си път като творец, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.

Говорейки с гръцкия журналист Павлос Цимас в рамките на Фестивала на книгата в град Ханя на остров Крит, Памук подчертава, че без свобода на словото не съществува демокрация. Той определя родината си като "избирателна демокрация", една система, където "съществуват избори", но демократичният принцип бива задушен, когато политически опоненти като Екрем Имамоглу (кметът на Истанбул, който беше задържан на 19 март 2026 г. – бел.ред.), биват вкарвани в затвора.

Памук говори още за липсата на свобода на словото и преследването на журналисти, признавайки че в Турция често истински смелите хора са онези, които казват истината, знаейки цената ѝ.

Световноизвестният турски писател подчертава, че самият той не е боец и политиката не е център на живота му, защото центърът му остава литературата. Той признава, че когато толкова много хора са в затвора, "не можеш да мълчиш".

"Понякога правя политически коментари въпреки желанието ми, въпрос на достойнство е. Не искам да губя уважението на читателите си, да си мислят, че нямам смелостта и избягвам политиката", заявява Памук.