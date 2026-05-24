Феноменът Дънди: от “Шишкото” на Ламбо до крал на “Капките”

Даниел Пеев дели живота си на четири серии, но той във всичко намира хубавото

Ако доскоро свързвахме името Дънди предимно с Крокодила от австралийската пустош, днес България има нов и много по-любим Дънди. Даниел Пеев буквално взриви сцената на “Като две капки вода” и доказа, че може да бъде всичко - от поп икона до рок легенда.

“Ох, през цялото време на финала бях с невероятни болки, не споделих с никого, но издържах на силни обезболяващи. И трите месеца на предаването ми бяха такива, затова и куцах”, сподели след шоуто големият победител.

Актьорът, познат от сериала “Съни бийч”, проявява истинско мъжество по време на живите предавания,

изпълнявайки сложни

хореографии с ранен крак

“Успях да се справя с помощта на няколко физиотерапевти и процедури”, призна Дънди, който в този период изнася и близо 50 представления в театъра.

Любимецът на зрителите казва, че изобщо не е вярвал, че ще спечели. Но в последния епизод Дънди заслужи с вота на публиката чисто нов луксозен автомобил. И без да се замисля, го дари за лечението на Боян Христов - негов състудент, който се бори с рак: “Той е великолепен човек и го заслужава. Няколко дни преди лайфа ми мина през главата да му помогна, ако взема наградата”.

В последните години 36-годишният актьор участва в различни риалити формати и винаги успешно. В “Капките” скочи, след като малко по-рано спечели плакета на шеф Иван Манчев в кулинарното риалити “Черешката на тортата”. Година по-рано мина през звездния отбор на “Хелс китчън”. През 2024 г. го гледахме в “Дансинг старс”, а още по-рано - през 2019 г., в кастингите на “Гласът на България”. С любимата си Емилия на екскурзия в Италия. Двамата обичат да си правят изненади. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Всъщност, широката публика нямаше представа, че Дънди може и да пее. Той обожава рокендрола. С Десо от “Мастило” и други музиканти направили група - “Паникатака”. Имат няколко парчета и вече са заснели първото си видео. Дънди пише текстовете, Десо - музиката. “Музиката и театърът са нещата, без които не мога”, споделя актьорът.

Даниел Пеев обича театъра от дете. В родната Варна участва в младежка театрална школа. Там решава, че ще стане актьор, и дълго време преследва мечтата си с различни курсове. После кандидатства в НАТФИЗ.

“На кандидатстудентския изпит се спънах и паднах, закачих и завесата. Тогава бях дебел, с гушка, подстриган “на паница” и говорех с варнЯнски акцент. Стефан Данаилов, който беше в комисията, ме пита:

“Шишко, добре ли си,

имаш ли проблеми?”,

разказва през смях актьорът. На последния кръг, когато трябвало да изпълни две песни, Дънди се явил с абитуриентския си костюм, но покрай изпитите бил отслабнал десетина килограма и панталонът му висял. Мастера му предложил да му даде колан, за да не си повдига постоянно панталона.

“И така попаднах именно в неговия клас, а той не спря да ме нарича Шишко, но с пълно право, защото тежах 130 кг. Мастера беше велик човек. Винаги ни е помагал всякак. Помня, че като си бях счупил крака, мобилизира всичките ми колеги да се грижат за мен, да ми гостуват, да ми купуват храна, да не ме забравят”, казва с тъга Дънди, когато си спомня за покойния Стефан Данаилов.

“Имах и един период в живота си, в който бях решил да се отказвам от актьорската професия, защото всичко се случва бавно и с много копане, но тогава Мастера ме разубеди. И добре направи. Но случките с него са наистина много. Един ден дори се изпърдях на сцената”, прихва Дънди и допълва легендарната случка.

“Ламбо ни каза, че три часа няма да мърдаме от сцената, докато тя не се случи. Не позволи на никого да отиде до тоалетната. Е, аз не се напиках, изпърдях се. Чу се из цялата зала - имахме едни атмосферни микрофони и се чу като бомба. След това някой извика: “Стоп! Кой е тоя идиот?” Аз, разбира се, си признах. А Ламбо само каза: “Прибирай се бе, малоумник!”, разказа през смях Дънди в свои интервюта: “Бяха страхотни дни с Ламбо. Никога няма да ги забравя”.

Много са веселите спомени на Пеев от студентските години.

“Ох, за тогава мога също много да разказвам - един ден подпалих общежитието с партигрил, изливал съм по погрешка пълен леген с вода върху портиерката също”, разказва Дънди в подкаста на “Капките”. А за най-срамен момент смята, когато намерили една сутрин двама от колегите му заспали пияни в товарния асансьор на общежитието, след като цялата банда пила там през нощта.

Към спомените от НАТФИЗ Дънди добавя и скъсването му на изпита по класически балет. Стефан Данаилов му ходатайствал пред учителката и на поправката тя го пуснала с тройка. На изпита по народни танци същата преподавателка сложила Шишко накрая на хорото, за да не се вижда много, той пък повлякъл няколко човека по някакво стълбище. Все пак завършил академията през 2012 година.

“Е, вече не съм дебел. И съм щастлив, че последните години свалих почти 40 килограма с фитнес и хранителен режим. Странно е, че

като бях с килограмите,

по-лесно ми даваха роли -

дебел, с брада, а сега

като съм по-слаб,

конкуренцията е огромна”,

смее се Дънди.

След “Като две капки вода” актьорът отново иска да си “отгледа” брадата, тъй като вече и кучето не го познавало без нея. “Еми също много ме харесва с брада”, допълва той.

Еми е приятелката му Емилия, с която се запознават в социалните мрежи. Тя е с 10 години по-малка от него и се занимава с хореография, има две школи за деца - за съвременни и за фолклорни танци, учи магистратура по педагогика и работи като начална учителка. “Прекрасна е и много си допадаме. Великолепна и красива жена”, хвали приятелката си Дънди. В продължение на повече от година актьорът упорито криеше коя е половинката му, като в публичните си изяви единствено издаваше, че е много влюбен и има жена до себе си. През последните месеци Дънди намекваше с публикации в социалните мрежи коя може да е дамата, която е откраднала сърцето му, но връзката им вече официално е факт.

Актьорът винаги е излизал само с истински хубавици. Преди Емилия най-сериозната му връзка бе с колежката му Боряна Братоева, която по-късно се влюби в Николаос Цитиридис и двамата в момента са двойка. На финала Дънди се бори с Емилия, която остана втора, а на трето място е Иво Димчев. Снимка: Инстаграм

Днес Даниел Пеев е в най-добрата си форма - и на сцената, и в личния живот. С голямо сърце, готов винаги да помогне на приятел в беда и с вроден хумор, той доказа, че големите победи се печелят с автентичност.

“Животът ми се дели на четири серии - едната е от училище, после в НАТФИЗ, филмите и сега. И винаги намирам хубавото, не правя планове”, казва с усмивка победителят в “Капките”. А зрителите със сигурност вече очакват следващата му, още по-успешна серия.