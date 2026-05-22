Очаквайте „MAMMA MIA" от 20 до 28 юни в Софийската опера и балет

Огромният успех, който жъне мюзикълът „Мamma mia" е причина той да бъде пак представен и билетите за представленията да бъдат бързо изчерпани. Салонът винаги е изпълнен до краен предел и аудиторията, често изправена на крака, приглася възторжено на певците.

Режисьорът на постановката Маестро Пламен Карталов повече от успешно превърна прекрасните песни на АББА в театър на ситуации и сцени, в които публиката спонтанно участва в представленията. Динамичното действие и изящно осъществените емоционални рефлексии на изпълнителите за пореден път предизвикват зрителите да съпреживеят историята на чаровните герои. Солистите постигнаха истинско съвършенство в интерпретацията на поверените им завладяващи образи и със своя талант дообогатяват характерите на тези незабравими персонажи, придават им небивала емоционалност и обаятелност.

След десетки постановки по целият свят и над 60 милиона зрители, този супер хит имаше през юли 2018 премиера с огромен успех и в България, на сцената на Софийска опера и балет.

Многобройните зрители ще имат щастието да се насладят на песните на ABBA "Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous", "SOS", създадени от гениалните автори и членове на групата Бени Андерсон и Бьорн Улвеус.

Либретото на Катрин Джонсън по идея на Джуди Креймър ни пренася на гръцки остров, където любовта, страстите и изненадващите ситуации ни въвличат в една завладяваща романтична комедия.

През юни бурните възторжени възгласи ще бъдат отправени към Весела Делчева, Люси Козарева, Влади Михайлов, Николай Павлов, Яница Маслинкова, Деница Шопова, Боян Арсов, Еделина Кънева, Силвана Пръвчева, Весела Янева, Александър Георгиев, Георги Арсов, Николай Павлов, както и към всички останали изпълнители.

Представленията са от 20 до 28 юни от 19 часа.

Публиката отдава дължимото за този огромен успех и на диригента Светослав Лазаров, на чудесния бенд, на музикалната подготовка на ансамбъла, на сценографа Нела Стоянова, на художника на костюмите Християна Михалева - Зорбалиева , на хореографията на Риолина Топалова и на музикалния ръководител Жорж Димитров.

Весела Делчева: „Мамма мia" е една енергийна бомба, която изпълва нас –актьорите и зрителите с голямо вълнение. Софи в мюзикъла си остава най-любимата ми роля. Тя е дълбоко в сърцето ми, прави ме силна, с неограничена мощ, която ми помага да открия себе си. „В ангелите вярвам и мечтая аз". Тази песен ме крепи дори и в тъга.

В другите ми роли в „Клетниците", „Баща ми бояджията", „Шрек", „Звукът на музиката", „Матилда" и др. пак ме води голямото вълнение.

За една актриса е много важно нейния дух, излъчване, надграждането на образите, в които влиза и тяхното узряване.

Коя е в живота Весела Делчева?

Весела Делчева е винаги усмихната и отзивчива. Тя разкрива, че до нея има прекрасен съпруг. „Той е винаги до мен, подкрепя ме в работата ми, в трудностите, през които сме преминали. Ние сме сплотено и щастливо семейство"- твърди Делчева.

Певицата обича да пътува. Напоследък често до Съединените щати, където минава през майсторски класове за мюзикъл. Първият й урок е бил през 2016 година и оттогава тя поддържа контакти с хората, с които е работила. Наскоро е тренирала степ танци в Бродуей.

За успеха на Дара с „Бангаранга" Весела мисли, че той се дължи на огромната работа на певицата, на желязната й дисциплина, която тя спазва. „Ние сме различни поколения и това се видя на „Евровизия. В нашето поколение има едно надграждане, узряване в ролите. Много е важен духа, излъчването на артиста. Необходимо е зрителите да те разпознават и да те обичат. С голямо вълнение ще играем на площада „ Клетниците". Ролята на Фантин в мюзикъла дълбоко ме разтърси! Тя е готова на всичко, за да спаси детето си. Да заживее живота, за който мечтае всяка майка.

В този смисъл Софи от „Мама мia" - комедия и Фантин от „Клетниците"- драма, са различни, но пример за национален музикален стил. Сценичният образ на произведението има ключова роля за разбиране на философията и скрития смисъл на посланията му. Радвам се, че с колегите ми ще играем пак на площада. Обичам да вземам въздух от природата, от планината, която винаги ме зарежда положително! Както героините ми, така и аз вярвам в Господ, в добротата, в желанието да правя хората щастливи с моето изкуство и то да ги навежда над размисъл!"