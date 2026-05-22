Ясен Петров си тръгва от "Добруджа"

Кристиан Костов ще прави песни и под друго име - като Киан

Кристиан Костов

“Отсега нататък ще издавам музика по различни начини. Понякога като Кристиан Костов, понякога като Киан, а понякога като Киан и Кристиан Костов заедно.” Това обясни младият певец Кристиан Костов, който класира България втора на Евровизия през 2017 г.

Той разказа в инстаграм, че от дълго време работи по новия си творчески бранд, който ще бъде и следващ етап в кариерата му. “Името всъщност идва от KristIAN. Никога не съм искал да бягам от собственото си име или от пътуването, което ме доведе тук. Това не е бягство, а трансформация”, категоричен е певецът.

Той пусна и първото си парче под новото си име, подготвил е клиповете и към още две.

Кристиан Костов

