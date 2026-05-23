С френска галантност Париж посреща Лили Иванова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Примата ще изнесе концерт на 24 май в зала “Олимпия”

“Уважаема г-жо Петрова, радваме се да ви приветстваме в хотел “Принц дьо Гал” под красивото парижко слънце. Неделя ще бъде много специален ден в едно от най-легендарните места в Париж: зала “Олимпия”! С най-топли поздрави: Беноа”.

С тази собственоръчно написана картичка от мениджъра по настаняване на гостите на 5-звездния хотел на авеню “Джордж Пети” в Париж посрещнаха Лили Иванова в апартамента ѝ.

Картичката, с която посрещнаха примата в хотела в Париж

Обръщението “г-жо Петрова” идва от фамилното име на Лили Иванова. Навръх празника ни, на 24 май тя ще има своя втори самостоятелен концерт в прочутата парижка зала “Олимпия” 17 години след първата си изява там. Този път концертът е организиран от Жерар Понт - директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe.

