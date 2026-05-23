Наследничката на Сваровски блестеше на "Евровизия", но не с бижута на кристалната империя

Виктория от дете гради собствена кариера на певица, модел и тв звезда, не иска да се фокусира върху семейния бизнес

За България целият свят на сцената на “Евровизия” беше фокусиран в Дара – безапелационната, невероятната и подлудила публиката победителка, чиято песен “Бангаранга” се превърна в огромен хит.

И все пак през цялото време на конкурса във Виена там имаше и една друга млада жена, която неизменно привличаше всички погледи с грациозността си, невероятните си тоалети и артистичната си разкрепостеност. Водещата на шоуто Виктория Сваровски (в тандем с Майкъл Островски) блестеше не само с визията си, а и с многобройните си таланти – да пее, да танцува, да импровизира, да разсмива зрителите с чувството си за хумор.

“Да бъда водеща на Eurovision Song Contest, е абсолютен крайъгълен момент за мен. Огромна чест е да бъда част от най-голямото музикално телевизионно шоу в света. То е много повече от забавление - то събира хора, култури и музика по един много специален начин. Точно това прави “Евровизия” толкова уникална за мен. Въпреки интензивния график се наслаждавах на всяка минута – артистите, разнообразието, изпълненията и уникалната атмосфера. Беше невероятно преживяване”, сподели красивата госпожица Сваровски.

Сваровски? Да, грешка няма. Става дума за наследничката на една от най-могъщите бизнес империи на Австрия и Европа – бижутерийния гигант на кристалите “Сваровски”. Но какво общо има една милиардерска дъщеря с “Евровизия”? Всъщност Виктория отдавна гради собствена кариера и свое лично място под слънцето. Още когато се разбра, че ще е водеща на шоуто,

тя бе нападната от хейтъри,

че дължи избора си на известната си фамилия и приказното си богатство. И реши да отговори на нападките.

“Когато четете някои статии в Германия, в началото винаги е било: “Тя е подкрепяна от семейството си, тя е направила кариерата си само благодарение на семейството си”. Но сега всичко се обръща. Това е като повратна точка, в която хората осъзнават: “Добре, тя работи здраво. Наистина прави своите неща и изгражда собствена кариера и собствени компании”. Така че не искам да се фокусирам твърде много върху семейния бизнес, просто искам да се съсредоточа повече върху собствените си начинания”, обяви красавицата преди финала на конкурса. Виктория категорично отрече и слуховете, че на отразяваното от стотици камери и гледано от милиони хора по света шоу ще носи бижута на “Сваровски”.

Виктория е родена на 16 август 1993 г. в Инсбрук и носи решителността на огнената си зодия – Лъв. Тя е по-голямата дъщеря на Пол Сваровски, собственика на прочутата модна и бижутерийна компания, а майка ѝ Александра е журналистка. Семейният бизнес води началото си от Даниел Сваровски, който основава марката още през 1895 г. Днес компанията присъства в 170 държави по света.

От много рано богатата наследничка започва сама да си проправя път – работи като модел, гради кариера на поп певица и тв звезда. Нарича себе си “момичето от планините”.

Започва да пише песни и да пее на 12 г., а на 15 подписва договор със “Сони”. В началото записва денс музика, но това не ѝ харесва. Когато е на 18 г. заявява на продуцентите си: “Оставете ме да завърша миниалбума си и после ще реша в каква посока ще се развивам”. Впоследствие определя стила си като “фючър поп с примеси на соул и R&B”.

Тя изпълнява водещата песен във филма “Хрониките на Нарния: плаването на разсъмване”,

пяла е на зимните олимпийски игри в Сочи

през 2014 г. Живее няколко години в Лос Анджелис, но се връща в Германия заради бившия си съпруг – инвеститора в недвижими имоти Майкъл Мюрц, който е със 17 г. по-възрастен от нея. Младата жена бе на 24 г., когато влезе във всички медии заради екстравагантната си сватба в Портопиколо, Италия, по време на която носеше булчинска рокля за 1 млн. долара. Тогава тя разказа, че се е запознала с бъдещия си мъж чрез баща му, който бил близък приятел на нейния баща, но скоро след това загинал в автомобилна катастрофа. “Но това беше човекът, който ни събра”, казва Виктория. Тя разкри, че с Майкъл са били 6 години заедно преди да сключат брак, а три години са били сгодени. Бракът им също продължил 6 години, преди да се разделят приятелски. Спомня си как след сватбата двамата взели кораб от Сен Тропе до Корсика, след това от Корсика до Сардиния, прекарали два дни в работа, след което отишли на Миконос за още три дни.

Докато е в Германия, красивата наследничка получава покана да участва в местната версия на шоуто Dancing with the Stars. “В началото не исках да го правя, защото хората те съдят по името, преди дори да си започнал - споделя Сваровски. - После го направих и спечелих, което беше невероятно.”

Разказва, че физическото натоварване на състезанието е било голямо и разкрива как поддържа безупречната си форма. “Спортувам много - ако мога, всеки ден, сутрин преди да започна другите си занимания”, споделя жената с безупречна фигура. Обича кикбокс, бягане, пилатес, плуване и нещо, наречено “супертрамп”, което включва скачане на батут в продължение на един час. Не е чудно, че с такава физическа подготовка тя успя за 30 сек да смени един от тоалетите си зад кулисите на Евровизия. Най-важното за нея е здравословното хранене. “Ако имаш голямо желание за танци, ядеш по-малко. Опитвайте се да стоите далеч от въглехидратите”, съветва Виктория. Никога не закусва, а на обяд яде само салата. Когато е вкъщи, започва деня с кафе и прясно изцеден портокалов сок.

След танцовия конкурс ѝ предлагат място като съдия в “Германия търси талант”. Извън света на развлеченията, тя се опитва да пробие и в модата. Пуска линия рокли за октоберфест, създава собствена марка дрехи. Бизнес начинанията ѝ имат успех в Германия и Австрия, но мечтае да покори Лондон, а след това и американския пазар. Всъщност иска да направи това и с песните си, затова записва на английски.

Казва, че големите амбиции е наследила от родителите си. “Израствайки в такова семейство, човек получава знания само като гледа, чува, седи там и наблюдава как всеки прави каквото трябва.” Има диплома за бакалавър от университет в Германия, но после решава да учи чрез практиката. По-малката ѝ сестра Полина също избира да не работи за семейната компания и е модел.

В момента 32-годишната Виктория е във връзка с австрийския милиардер Марк Матешиц, който притежава 49% от друга огромна империя – създадената от покойния му баща Дитрих компания за енергийни напитки “Ред бул”. Любовта им пламва през 2023 г., а за тях медиите пишат:

“Когато голямото богатство срещне още по-голямо богатство”

Нейното собствено състояние се изчислява на 150 млн. долара, ще наследи и част от фамилното имане, което общо е в размер на 4,8 млрд. долара. Младият Матешиц (34 г.) пък е натрупал 45,8 млрд. и според “Форбс” е 43-ият най-богат човек в света. Според медии в родината на младоженците поканите за сватбата вече са разпратени, макар че кога ще е вълнуващото събитие, е една от най-строго пазените тайни в Австрия.