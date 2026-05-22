За първи път истински годеж след “Ергенът”

Кристиян и Елеонора са първите, които си тръгнаха заедно от предаването “Ергенът”. Месеци след участието си в любовното риалити двамата са се сгодили на остров Бали. Така те са първата двойка в историята на “Ергенът” у нас, която стига до годеж месеци след края на предаването.

Иначе другите трима “ергени” - Стоян, Марин и Гатев, не са във връзка с нито една от участничките.

Във финалния епизод стана ясно, че най-младият ерген Марин е избрал Любомира, която участваше за втора поредна година в риалитито, а не Михаела. След предаването обаче двамата са останали само приятели. В социалните мрежи тръгнаха шеги, че новият сезон на предаването трябва да се казва “Аверът”, а най-вероятно Бубето, както всички наричат Любомира, ще се запише отново в търсене на любовта.

