Скандал и арест помрачиха сватбата на 16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри

Младата Венецуела напуска луксозното имение на родителите си и ще живее в каравана с 19-годишния си съпруг

Тайсън Фюри, който често се забърква в скандали, успя да го направи дори със сватбата на първородната си дъщеря. Бившият световен шампион по бокс в тежка категория омъжи 16-годишната Венецуела на пищна церемония на остров Ман, за да избегне забраната за бракосъчетаване на непълнолетни лица в Англия, където семейството живее.

Избраникът на булката също не е много възрастен - само на 19 г., което допълнително разпали спорове дали родителите трябва да съдействат за подобни бракове, защото дори на остров Ман те могат да се сключат само с тяхно съгласие.

Наложи се Фюри и съпругата му Парис да дадат разяснения по въпроса, за да разсеят съмненията, че са безразсъдни или пък просто създават сюжети за семейното си риалити шоу. То тръгна по “Нетфликс” през 2023 г., като целта бе да проследи как двукратният световен шампион се опитва да се справи с пенсионирането си, проблемите с психичното здраве и

зависимостта от алкохол и наркотици

Хаотичното ежедневие на голямото му семейство обаче изведнъж се оказа също много интересно на зрителите и то стана център на втория сезон на шоуто, който стартира миналия месец. Пищната сватба на Венецуела също ще бъде част от него, така че подозренията за нагласен брак не са съвсем лишени от логика.

Тайсън Фюри обаче твърди, че става въпрос за любов и родови традиции. Той произлиза от пътуващи с каравани ирландски роми. Затова често е наричан “Циганския крал”. Също се жени рано за съпругата си, с която са заедно вече 20 г.

Освен това бъдещият му зет Ноа Прайс се допитва първо до него, преди да предложи брак на Венецуела. “Той наистина поиска разрешението ми. Влезе, седна и ме попита. Аз му обясних, че бракът не е лесно нещо и че са все още малки деца. Попитах го дали наистина това искат? Той каза “да” и аз му дадох благословията си. Честна игра. А и той също е боксьор в тежка категория, а нали казват, че дъщерята винаги си пада по някой като баща си”, обясни 37-годишният Фюри.

Твърди се, че бъдещите съпрузи са се запознали преди две години, когато Венецуела е на 14, а Ноа на 17 г. Едва преди няколко месеца обаче тя започва да публикува техни общи снимки в социалните мрежи, въпреки че е много активна в тях и редовно захранва почитателите си с информация от своето ежедневие.

Майка ѝ Парис признава, че е предпочитала дъщеря ѝ да изчака малко със създаването на семейство, макар ранните бракове да са често срещани в техните среди. “Венецуела беше на 16 г., когато се сгоди, а аз бях на 17, когато го направих. С Тайсън сме заедно вече 20 години и не бихме могли да бъдем по-щастливи. Животът ни е страхотен, така че всичко, което мога да направя, е да се надявам, че и за нея ще е същото”, коментира 36-годишната Парис. Освен това тя смята най-голямата си дъщеря за много зряла и отговорна, защото е помагала активно в отглеждането на шестимата си по-малки братя и сестри.

Част от тях бяха нейни шафери на сватбата на остров Ман. Макар празненството да се състоя в затворен голф клуб и само с най-близки хора заради снимането му за семейното риалити шоу, стана ясно, че някои от гостите не са се държали съвсем добре, което е наложило идването на полиция. Английски таблоиди разкриха, че дори се е стигнало до арест на един човек. Според запознати причината е, че е

продаван алкохол на непълнолетни,

което е забранено. Дошлите полицаи обаче видели много пияни деца, макар да се твърди, че организаторът на събитието Тайсън Фюри бил поръчал да не се предлагат свободно напитки точно заради многото присъстващи младежи. Как тогава се е стигнало до напиването, така и не става ясно, защото полицията отказва информация, докато разследването не е приключило.

Младоженците обаче явно не са сред заподозрените, тъй като веднага се отправиха на меден месец в Марбея, откъдето 16-годишната булка непрекъснато пуска снимки в социалните мрежи. Междувременно тя разкри и как ще изглежда бъдещото ѝ жилище. То е каравана, поставена в двор, в който в подобна малка дървена къщичка живее и майката на съпруга ѝ. Венецуела пише, че с нетърпение очаква новия си живот на това място, тъй като много напомня на условията, в които нейните родители са започнали своя брак. Самата тя е

отгледана в имение за 5 млн. паунда в Англия,

а от няколко години семейството ѝ има и страхотна вила на остров Ман.

Съпругът ѝ Ноа Прайс обаче е все още начинаещ в бокса, така че продължава да живее с фамилията си в парк с каравани. Но вестник “Сън” разкри, че богатият му тъст е решил да помогне на младоженците. Сватбеният подарък на Тайсън Фюри бил 5 млн. паунда, за да могат те да имат по-добър старт в живота. Той е платил и 30 000 паунда за медения им месец.

Боксьорът изкара само година в пенсия, пак се върна на ринга

Тайсън Фюри издържа само 15 месеца като пенсионер. Той се завърна на ринга миналия месец с победа над руснака Асланбек Махмудов и веднага предизвика Антъни Джошуа.

Миналата година той твърдеше, че е постигнал всичко, което някога е искал, и сега е време да се погрижи за психичното си здраве.

“Циганският крал е мъртъв. Вече съм просто баща, съпруг. А това е по-трудно от тренировките за битка за титлата. На 37 години съм, удрян съм през последните 25 години, за какво да искам да се върна към бокса? Преди беше заради парите, титлите, но сега имам повече пари, отколкото мога да похарча. Имам неограничено количество колани и титли. Прави ли ме това по-щастлив? Не”, каза Фюри.

Той започва да се боксира на 10-годишна възраст. Първо го тренира баща му, а след като той умира – чичо му. Преминава през цялата йерархия на този спорт, и то не много леко. Бързо сполетялата го слава го тегли към купонджийски живот с алкохол и наркотици, което се отразява на спортната му форма.

“Ако кача твърде много килограми, целият ми ден се срива. Тогава вече не искам да правя нищо. Можех да имам милиард утре, но това няма да промени нищо в живота ми. Изкачването беше по-красиво от гледката на върха”, споделя Тайсън Фюри.