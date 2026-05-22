София се включва в „Европейска нощ на музеите“ 2026

На 23 май 2026 г. София се включва в 22-рото издание на „Европейска нощ на музеите" с участието на над 80 културни обекта, музеи, галерии, градски пространства. Инициативата се организира от Френския институт в България с финансовата подкрепа на Столичната община и е част от Календара на културните събития на София. Посетителите ще могат да разгледат изложби, да се включат в беседи, прожекции, ателиета и тематични турове с вход свободен.

Врати ще отворят в нощта на музеите Регионалният исторически музей- София и Софийската градска художествена галерия.

ПРОГРАМА НА РИМ- СОФИЯ и СГХГ

Регионален исторически музей – София

Адрес: пл. „Бански" №1

Работно време: 12:00 – 23:00 ч.

Сред акцентите на програмата са изложбите „ТЯ, когато беше другарка. Градската жена през социализма", „Археология на София и Софийско XII: ОТВЪД", „По стъпките на Дюрер" и „Историческият костюм като визуален код на епохата".

Посетителите могат да се включат и в тура „Сградите разказват" (18:00 – 19:30 ч.), както и в прожекциите „Истории зад фасадите" в сцена „Централни хали" (20:30 – 21:30 ч.).

Комплекс „Антична Сердика"

Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза" 2; пл. „Независимост" 1

Работно време: 12:00 – 23:00 ч.

Програмата включва представяне на детската книга „Окото на Ре", ателиета „Училище по археология", беседа „Животът в Древна Сердика", лекция „Коприна и злато – средновековната мода на Балканите" и закриване на изложбата „Средновековието през погледа на Текла Алексиева".

Триъгълна кула на Сердика

Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза" 16

Работно време: 12:00 – 23:00 ч.

Посетителите ще могат да видят изложбата „Следи" от „София хартиен арт фест" и интерактивна VR реконструкция на кулата.

Археологическо ниво на базиликата „Света София"

Адрес: ул. „Париж" 2

Работно време: 10:00 – 18:00 ч.

В програмата са включени образователна игра за деца и възрастни и беседа „Музеят под базиликата Света София: Отвътре и отвън".

„Амфитеатърът на Сердика"

Адрес: ул. „Будапеща" №2

От 18:30 ч. ще се проведе беседа при археологическите останки в хотел „Арена ди Сердика".

Софийска градска художествена галерия

Работно време: 18:00 – 24:00 ч.

Посетителите ще могат да разгледат изложбите „Построено на геометричен принцип" и „Надежда Кутева. Места и ритуали", както и да се включат в специален тур с Даниела Радева от 18:30 ч.

Галерия „Васка Емануилова"

Работно време: 18:00 – 24:00 ч.

Галерията представя изложбата „Ограничения // Restricted" на Тина Златина.

Художествена галерия „Дечко Узунов"

Работно време: 18:00 – 24:00 ч.

Посетителите ще могат да видят изложбата „Дечко Узунов. Космос".

„Музейко" се включва в Европейската нощ на музеите 2026, като ще работи с удължено работно време до 20:00 ч и ще даде специална вечерна възможност за среща с науката чрез интерактивни преживявания. Посетителите ще могат да разгледат пространствата на „Музейко" и да се потопят в свят на любопитство, игра и открития.

Visit Sofia, Столичен Автотранспорт и Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" със съвместна инициатива за осигуряване на безплатен транспорт с ретро автобуси до Националния исторически музей и Националия военноисторически музей.

Сред автобусите, които ще се движат по маршрутите, са любими ретро модели като Чавдар 140, Mercedes O305G, Икарус 260, Икарус 280 и Чавдар 130 — истинска разходка през градската памет на София.

Първият Маршрут е от Лъвов мост – пл. „Княз Александър I" – Софийски университет – НДК – Южен парк – бул. „България" до Национален исторически музей. Автобусите ще се движат от 17:45 – 01:00 ч. на всеки 20 минути.

Вторият маршрут е от пл. „Княз Александър I" – бул. „Цар Освободител" – бул. „Михаил Еминеску" – Национален военноисторически музей – ул. „Оборище" – обратно до площада. Автобусите ще се движат от 17:45 – 22:30 ч. на всеки 35 минути.