Кирил Вълчев в парижката зала “Олимпия” - слуша Лили Иванова

Не къде да е, а в парижката зала “Олимпия” на концерт на примата Лили Иванова - това е големият подарък за Кирил Вълчев, генералния директор на БТА, за рождения му ден днес, тъй като агенцията е медиен партньор на турнето на звездната ни изпълнителка.

Кирил Вълчев празнува искрено 24 май не само защото има рожден и имен ден, но и защото професионалната му кариера и целият му живот са свързани именно с писмеността, духовността и културата. Така, естествено, и сп. “Лик” - изданието на БТА, за месец май е посветено на три важни годишнини - 175 г. от първото отбелязване на 24 май у нас, 170 г. от рождението на Стоян Михайловски, автор на текста на “Върви, народе възродени”, и 155 г. от рождението на Панайот Пипков, написал музиката към любимия училищен химн.

По един стих от него казва Кирил Вълчев всяка година, когато получава поздравления. Този път е избрал: И ти върви напред/ от длъжност неизменна воден -/ и Бог ще те благослови!. Затова си пожелава да знае длъжността, с която е роден, и да я следва в живота си неизменно.

