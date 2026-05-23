20 години рок радиото на България

Z-Rock получи престижната награда „Златно перо“ в навечерието на своя 20 годишен юбилей. „Кантус Фирмус“ и галерия „Макта“ присъдиха своите 24 отличия „Златно перо“ на тържествена церемония, която се състоя на 19 май в Сити Марк Арт център в София. Наградите се раздават за 31-ви път и традиционно предшестват най-светлия български празник, 24 май. Церемонията събра не само на настоящи и бивши лауреати на почетния знак, но също официални лица, хора от културния елит, представители на медиите и публика. С елегантната златна брошка, изработена от 24-каратово злато под формата на писец, бяха удостоени 24-ма представители на българското изкуство и култура. Водещи на церемонията бяха Симеон Иванов, журналист от БНТ и оперната певица Гергана Николаева, сценарист на събитието.

От ден първи, на 13-ти октомври, преди 20 години, когат се ражда ефирната звезда на Z-Rock, зад успехите на екипа стои обединяващата енергия на програмния директор на радиото, Спас Шурулинков. Подкрепа, приятелство и много, много музика стоят зад труда на елитния радио отбор и неговия директор. Спас Шурулинков прие наградата заедно с целия екип на сцената и благодари от името на всички свои колеги , като допълни, че „приносът на рок музиката към културата на всяко общество е неоспорим, а Елена Розберг увери, че като личности и като екип те успяват да „формират един добър естетически музикален вкус“. Рок радиото на България е винаги в епицентъра на най-актуалните и значими рок фестивали у нас, които събират, както българска , така и чуждестранна публика.

Носители на почетния знак станаха: актьорът Явор Милушев, журналистът Бойко Василев, Международният музикален фестивал „Варненско лято“, от чието създаване се навършват 100 години, диригентката Деляна Лазарова, Националната художествена академия, основана преди 130 години, актьорът Павел Поппандов, поп певецът Веселин Маринов, Кино „Влайкова” за неговата 100-годишнина, поетесата, журналист и културен мениджър Диана Саватева, художникът Любомир Савинов, тромбонистът и председател СБМТД Станислав Почекански, две емблематични музикални радиостанции – Радио Z-Rock, което навършва своите 20 години и Jazz FM радио, празнуващо четвърт век ефирно присъствие, оперната певица Светлина Стоянова, джаз музикантът контрабасист Димитър Карамфилов, писателят изкуствовед Димитър Пампулов, цигулковият педагог Людмила Иванова, писателката Виктория Бешлийска, директорът на Драматичния театър „Гео Милев“ в Стара Загора- Светла Тодорова, актьорът Иван Бърнев, Националният дворец на културата, честващ 45 години от създаването си, режисьорският тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, актрисата Койна Русева и пианистът Емануил Иванов, който получи специалния приз „Златно перо“ на слушателите на Радио Класик А.

За да връчат награди на сцената излязоха министърът на културата Евтим Милошев, директорът на „Кантус Фирмус“ и съучредител на наградите Васил Димитров, пианистът Людмил Ангелов, народната певица Гуна Иванова, телевизионните журналисти Марина Цекова и Драгомир Драганов, доц. Георги Лозанов, актьорът и музикант Стефан Вълдобрев и Диян Стаматов, председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС на Столична община.

Учредено през 1996 г. от „Кантус Фирмус“ и галерия „Макта“, отличието „Златно перо“ присъства повече от три десетилетия в културния живот на България.

Тази година, Рок радиото на България навършва 20 години!

През годините Z-Rock се превърнав нещо повече от рок радио, а имено в силно усещане за общност. Музикална територия, населявана само от рок легенди, както в плейлиста, така и наживо с екслузивни ефирни интервюта.

За всички тези години, в ефира на радиото са гостували емблематични български и световни рок легенди.

В ефира и онлайн вече 20 години звучат любимите водещи:

Елена Розберг, Георги Згуров-Гурко, Краси Москов, Звезди Керемдичиев, Стоян Цонев и най-новото попълнение в екипа, Тома Здравков.

Z-Rock – 20години истинско рок приятелство!