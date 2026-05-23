София ще се включи в Европейската нощ на музеите с десетки музеи, галерии и културни пространства

София ще се включи в Европейската нощ на музеите на 23 май с десетки музеи, галерии и културни пространства, които ще отворят врати за посетители със специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития, съобщават на сайта на инициативата.

От Столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства. Инициативата ще даде възможност на жителите и гостите на столицата да посетят безплатно или при преференциални условия едни от най-значимите културни институции в града и да се включат в разнообразна програма до полунощ, информират от екипа.

От общината информират, че във връзка с провеждането на инициативата „Европейска нощ на музеите – София" се въвежда временна организация на движението. С цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града, ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии, съобщава БТА.

Сред най-богатите музейни програми е тази на Регионалния исторически музей – София. В централната сграда на музея посетителите ще могат да разгледат изложбите „Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма", „Погребални практики в Софийско през хилядолетията" и „По стъпките на Дюрер", както и да се включат в градския тур „Сградите разказват". В Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика" ще има археологически ателиета, лекция за средновековната мода и кураторска беседа за изложбата, посветена на Текла Алексиева. В Триъгълната кула на Сердика посетителите ще могат да разгледат изложба от София хартиен арт фест и да участват във виртуална 3D реконструкция на кулата, а в археологическото ниво на базиликата „Света София" ще има беседа и образователна игра.

Два златни пръстена от Плиска ще бъдат представени в Националния исторически музей (НИМ) и ще могат да бъдат разгледани от посетителите до края на тази година. Те ще бъдат сред акцентите в Европейската нощ на музеите. Музеят ще отвори врати за специална вечер, в която посетителите ще могат да се запознаят отблизо с едни от най-впечатляващите съкровища на средновековна България, информират от екипа. Посетителите ще могат да разгледат и изложбите „Истории и разкази за героично време", посветена на 150 години от Априлско въстание, и „Неандерталецът в мен. Общ произход, споделено бъдеще", а вечерта фасадата на музея ще бъде превърната в екран за 3D мапинг.

Националният етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) ще отвори вратите си за посетителите по време на Нощта на музеите в 19:00 ч. Там желаещите ще имат възможност да се разходят из изложбите „130 години Народен музей", „Намерена памет: Смилянските ножове – мъжките бижута на Родопите" и „Звездното небе – митология и наука". Екипът е подготвил и томбола с награди.

В Националния археологически институт с музей при БАН ще бъдат достъпни постоянните експозиции и изложбата „Българска археология 2025", представяща най-значимите археологически открития от последния сезон.

Националният природонаучен музей при БАН ще представи биологичното и минераложкото разнообразие на Земята, проби от Луната и метеорити от Марс, изложбата „По следите на кучето в Древна Тракия" и кампанията „Вид на годината 2026".

В Националния военноисторически музей програмата включва концерт на Представителния оркестър на Националната гвардейска част и лятно кино. Интерактивната игра „Мисия 110", включена в програмата на Европейската нощ на музеите, ще даде възможност на посетителите само с помощта на мобилен телефон и QR код да се включат в предизвикателство, което превръща обиколката на експозицията в увлекателно и различно преживяване. От 19:00 ч. празничната програма в НВИМ започва с концерт на Гвардейския представителен духов оркестър към Националната гвардейска част, който ще изпълни популярни произведения от своя репертоар. От 21:00 ч. в традиционното нощно кино посетителите ще могат да гледат четвърта част на документалния филм „Помни войната 1915 – 1918", посветена на Тутраканската епопея от 1916 г., информират от музея.

Националният политехнически музей ще покаже изложбите „Киното: магия и техника", „Бързо, точно, срочно" и конкурсната експозиция „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството", както и демонстрации по физика.

Националният музей „Земята и хората" ще отвори постоянните си експозиции и няколко временни изложби, посветени на минерали, медта и приложенията на природните ресурси в съвременните технологии.

Националният музей „Борис Христов" ще представи изложбата „Отдаденост", посветена на Пенка Касабова, и концерт на млади таланти от Нов български университет.

Националната галерия ще отвори всички свои филиали. В Двореца ще има турове в изложбите за Елена Карамихайлова и Лика Янко. В „Квадрат 500" са предвидени детско ателие, тематични турове и изложби на Николай Панайотов и Захари Зограф. В САМСИ ще бъде представена изложбата 5 + 5/art + fashion и концерт на група Doffelgaenger.

Литературните музеи към Национален литературен музей ще покажат постоянните си експозиции, а в дома на Никола Й. Вапцаров ще бъде открита изложбата „Несбъднатият сън за щастие".

Софийската градска художествена галерия ще представи изложбите „Построено на геометричен принцип" и „Надежда Кутева. Места и ритуали".

Галерия „Академия" ще предложи на посетителите си експозицията „Буквализъм" — изложба на типографски, калиграфски и летеринг експерименти на преподаватели в катедра „Книга, илюстрация, печатна графика" в НХА. Художниците Регина Далкалъчева, Капка Кънева, Красимир Андреев, Емил Марков, Илия Груев, Бояна Павлова, Мила Янева и Дора Иванова представят серии произведения, обединени в обща концептуална рамка в областите на книгата, илюстрацията, шрифта и графичния дизайн.

Софийският университет „Св. Климент Охридски" ще се включи в Европейската нощ на музеите с отворени за посетители музеи и специални беседи. От 18:00 ч. до 23:00 ч. гостите ще могат да разгледат Музея на Софийския университет в Ректората, Музея по палеонтология и исторична геология с прочутия скелет на дейнотериум, Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, както и Музея за историята на радиото във Факултета по журналистика и масова комуникация. От 18:00 ч. до 22:00 ч. ще бъде отворена и Университетската библиотека „Св. Климент Охридски".

Галерия „Синтезис" ще покаже изложбата „Импозиции", а Галерия Credo Bonum – „Магия между страниците", посветена на историята на българската детска илюстрирана книга. Галерия „Харта" ще представи изложбата „Божествено създание" на Мартиан Табаков, а Cable Depot – самостоятелната изложба на Амикам Торен.

Сред алтернативните пространства Videnie ще представи имерсивната програма „Условия за реалност", Sito Studio ще отвори работилница по ситопечат, а във Френския институт в България ще бъде прожектиран документалният филм „Граница на мечтите", посветен на Кристо и Жан-Клод.

Международният ден на музеите е честван за първи път през 1978 г., като целта на празника е да се повиши информираността за ролята на музеите в обществото. Европейската нощ на музеите се организира за първи път през 2005 г. от френското Министерство на културата и само за няколко години инициативата се разпространява успешно из цяла Европа. Българските музеи и галерии се включват още в първото й издание.