Операторът на Дара: Почувствах, че Bangaranga ще спечели, когато я чух за пръв път

"Наистина страхотно изпълнение, а Дара е супер готина. Много я харесвам. Още първия път, когато чух песента Bangaranga, почувствах, че може би тя ще спечели, защото е много хубава. Стигна до финала и взе трофея. Поздравления, България! Това заяви пред NOVA операторът на Дара Томас Антънсън.

"Срещнах Дара в Стокхолм преди около два месеца в танцово студио. Така че аз и Николас, моят колега с другата камера, дойдохме в студиото и тя репетираше с танцьорите си. Искаха да се включим, защото трябваше да научим хореографията, синхронизацията и всичко останало. Това е доста сложно представление. А Дара беше супер мила. Когато я срещнах за първи път, тя беше супер щастлива. Каза ни, че винаги е мечтала да има един стедикам на сцената по време на представленията си. Е, сега имаше два", разказва операторът.

"В края на краищата, по време на излъчването, се чувстваш доста комфортно, защото репетираме много пъти - освен онези пъти, когато го правехме в танцовото студио. Тези репетиции не се получиха толкова добре, защото беше такава бъркотия с реквизита. Знаете, стаята на сцената, трябваше синхронизация с много хора, които местеха стаята, когато тя се въртеше, когато Дара и танцьорите сядаха и ставаха от столовете", разказва още той.

Понякога една секунда закъснение е достатъчна, за да се разпадне цялото шоу пред очите на Европа.

"Беше пълен хаос. Не е шега. Така че първоначалните репетиции с дубльорите не се получиха добре изобщо. После дойде Дара и направихме три нови репетиции с нея. Беше малко по-добре, но все още малко хаотично, като стаята се разпадаше на парчета. Но хората се учат, ние се научихме. Ето защо репетираме толкова много. Така че в крайна сметка мисля, че бяхме перфектни. Тя е невероятна изпълнителка. Много е забавно да се работи с нея. Тя е толкова усмихната, щастлива, забавна и честно казано е малко странна и луда, но в добрия смисъл. Така че беше истинско удоволствие да работя с нея отблизо. Тя е невероятна", смята Томас Антънсън.

"На сцената малко се страхувах да не се спъна в черната рамка в краката ми. Това е нещо, за което винаги мисля, но знам точно къде да стъпя. В крайна сметка репетирахме толкова много, че бих казал, че е мускулна памет. И все пак никога не се знае. Но след толкова репетиции, на сцената на "Евровизия" няма изненади", посочва той.

"Искам да кажа, "Евровизия" е най-голямото ентъртейнмънт шоу в света. Няма нищо по-голямо от "Евровизия". И бих казал, че всичко се свежда до екипна работа във всеки отдел на продукцията. И е много важно да сте мили и да се държите добре един с друг. И наистина очаквам с нетърпение да видя какво ще направите догодина. Много бих искал да дойда в България. От снимките, които съм виждал, това е красива страна", казва Антънсън.