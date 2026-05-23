Боксовата легенда Серафим Тодоров: Дано не измамят и Дара като мен

"Прославих България на световния боксов ринг и изритах милионите, които ми предлагаха от САЩ, от Европа, от Австралия... Когато бях на върха, ми се кланяха. Подмазваха се, казваха колко съм велик. Сега се държат с мен като с престъпник. Срам и позор!"

С емоционална изповед пред "България Днес" боксовата легенда Серафим Тодоров разкрива истината за своя живот, след като светлините над ринга са угаснали, великите победи са останали в миналото, а красивите обещания на родни политици към него отдавна са забравени. И предупреждава Дара, която сега точно като него преди години е на върха на славата си, да внимава много.

"Познавам Дара от шоуто "Денсинг Старс", в което и двамата бяхме сред участниците през 2024 г. - сподели Серафим. - Радвам се много за нейния успех. Съветвам я много да внимава на кого се доверява. Има хора, които ще се опитат да я използват и след това да я захвърлят, както стана с мен. Дара е много добро и земно момиче, но има качества да се превърне в световна звезда. Аз опознах и лицето на славата, и лицето на неблагодарността. Но не мога да бъда лош, защото силно вярвам в Бог. Не мога да върша волята на дявола. Ще бъда благороден човек, достоен и великодушен, а да става, каквото ще", емоционално казва Сарафа.

