Брад Пит е напълно отчужден от 6-те си деца с Анджелина Джоли

Холивудската легенда Брад Пит е напълно отчужден от всичките си шест деца от брака с Анджелина Джоли, пише "Дейли мейл".

Трите им осиновени деца Мадокс, 24-годишен, Пакс, 22-годишен, и Захара, 21-годишна, и биологичните деца на Пит Шайло, 19-годишна, и близнаците Нокс и Вивиан, 17-годишни – нямат смислена връзка с него, нещо, за което близките му обвиняват Джоли.

Според тях действията ѝ означават, че най-желаният мъж в Холивуд сега е чужд за собствените си деца.

„Има кампания за отчуждение от Джоли, която е успешна.. Антагонизмът е огромен. Той е напълно отчужден от децата, това е опустошително за него.", казва приятел на актьора.

Брад и Анджелина имаха един от най-известните романси в Холивуд до шокиращата раздяла на двойката през 2016 г.

Само близнаците са под 18 години и следователно са длъжни да се подчиняват на съдебно задължени посещения от Пит – условие за развода му с Джоли.

Въпреки това, той почти не ги е виждал тази година.

Това е отчасти защото е работил, но и защото, както останалите му деца, близнаците не искат да имат нищо общо с него.

Тъй като навършват 18 години през юли, ограниченият контакт, който имат с баща си, може да пресъхне още повече след това.

Инцидентът, който предизвика тази брутална схизма се случи през септември 2016 г..

Твърди се, че докато семейството пътувало с частен самолет, пиян Пит залял семейството си с бира и вино, казал на децата, че майка им е „луда", ударил тавана на самолета, и блъснал Джоли.

Той винаги е отричал всички обвинения в домашно насилие.

Оттогава той е възстанови кариерата си до известна степен и спечели първия актьорски "Оскар "в кариерата си за филма „Имало едно време в Холивуд" през 2020 г.

Но личният му живот остава незаличимо белязан от този инцидент и неговите последици.

Това стана твърде ясно, след като осиновената му дъщеря Захара завърши колежа Спелман в Атланта, Джорджия, в неделя.

Получавайки бакалавърска степен по психология, тя беше аплодирана от Джоли и някои от братята и сестрите си, но нямаше и следа от Пит.

Уебсайтът за клюки за знаменитости TMZ съобщи: „Отчуждението на Брад Пит от дъщеря му Захара не се е охладило... като източници съобщиха на TMZ, че актьорът не се е свързал с нея преди дипломирането ѝ от Спелман."

Продължи: „Източник, близък до Анджелина, казва пред TMZ: „Майката и братята и сестрите на Захара, които са били ангажирани през четирите много специални години, присъстваха и аплодираха нея и сестрите ѝ Спелман".

Източникът добави: „Нищо не му попречи да се появи за нея. Или изобщо да я посети. Денят беше за всичко, което тя постигна. Не дали е готов да присъства".

„Брад не се е свързал с никого, за да получи билет за церемонията по дипломирането си миналия уикенд."

