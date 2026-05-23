Арестуваха в Дубай съпруга на британската риалити звезда Кейти Прайс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изчезналия съпруг на британската сексбомба Кейти Прайс-Джордан, Лий Андрюс, е арестуван и е затворен в затвор в Дубай, твърди баща му.

Андрюс изчезна преди 11 дни, след като изпрати на бившия бляскав модел видеоклип, на който е с качулка и вързани ръце, след като е бил натъпкан в микробус и отведен в „черен обект", докато се е опитвал да стигне до Лондон, за да бъде с нея миналата седмица.

Кейти Прайс е любимка на британските таблоиди и е прочута с връзките си с футболисти, с еротични клипове, участия в реалити предавания и многобройните си операции. Тя е и успешна инфлуенсърка.

42-годишният мъж изпрати серия от текстови и гласови съобщения до майката на пет деца, твърдейки, че е бил отвлечен.

Баща му Питър днес призна, че Андрюс е арестуван от властите на ОАЕ.

Бизнесменът каза: „Лий е добре. Не е бил отвлечен, но е арестуван. Не знам по какво обвинение. Не съм сигурен къде е държан. Но ще ми се обади по-късно днес."

„Той не е в дома ми", добави той.

Източник от полицията потвърди, че Лий Андрюс е арестуван.

„Дейли Мейл" пътува до Дубай по-рано тази седмица, след като Кейти обяви, че четвъртият ѝ съпруг е „изчезнал" и че е загрижена за неговата безопасност.

Британското външно министерство беше алармирано, но служителите им в Дубай не успяха да открият следа от него. Властите в Дубай също отрекоха да знаят за местонахождението му.

Нямаше и следа от Андрюс на последния му известен адрес в занемарения квартал Сатва в града.

Той е живял там с баща си Питър, преди да се забърка с г-жа Прайс.

Агентът по отдаване под наем, ангажиран с имота, разкри как двойката баща и син са се изнесли преди месеци.

Тя каза: „Г-н Андрюс се изнесе от имота преди около четири месеца."

Андрюс, който живее в Дубай през последните 20 години, се е превърнал в добре познат културист в града-държава.

Но запитванията за благосъстоянието му в многобройните тренировъчни зали и боксови клубове, които Андрюс посещава, бяха безплодни.

Персоналът на любимия му фитнес лагер, Top Gym, в популярния квартал Джумейра Палм, каза, че не е бил там от четири седмици.

Един от тях каза: „Да, всички познаваме Лий. Той идва тук често. Наскоро доведе жена си тук.

Андрюс живее в Дубай от 20 години и там той и Кейти са се оженили.

Мистерия продължава да обгръща подробностите около ареста му, къде е задържан и по какви обвинения.

Също така остава необяснимо как Андрюс е успял да се забърка с друга жена в Instagram - бляскавата американка Мари Сол - докато е в ареста.

Но баща му Питър Андрюс, който управлява фирма за изолации и климатизация, базирана в квартал Ал Куоз на града, твърди пред Daily Mail, че Лий е задържан.

А началникът на полицията в Дубай потвърди, че е обект на редица заповеди за арест, главно за измама и има множество обвинения срещу него.