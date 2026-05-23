Гръцкият продуцент на Дара: Катя от "Ритон" направи връзката

Продуцентът Илиас Кокотос разкри своята версия за победата на Дара на „Евровизия". Той разказа, че връзката е станала благодарение на Катя от дует "Ритон".

"Инвестирахме дори повече, отколкото предвиждаше договорът ни с БНТ, много повече - каза той в подкаста "Казано честно" на бившия член на Управителния съвет на БНТ Антон Андонов. - Имаше много фалшиви новини, фалшиви скрийншотове, фалшиви истории. Бях против промотурнето и видеоклипа, защото екипът нямаше опит, но трябваше да избирам битките си. Не можех да бъда против всичко и затова казах: „Добре, искате промотурне, нека го направим", но за мен това нямаше никакво значение". Илиас Кокотос. Кадър: Подкаст "Казано честно"

Започнахме се с вас и с Емил Кошлуков, когато се свързахме и предложихме да продуцираме българското участие за „Евровизия". Сделката между БНТ и нашата компания беше, че ние ще продуцираме изцяло участието, а БНТ ще избере артиста. В процеса на селекция Дара спечели категорично, което сега е очевидно за всички. След това започнахме работа с нея и създадохме цялата концепция и идея. Катя и Здравко от "Ритон" СНИМКА: Архив

Катя от "Ритон" ни запозна с Емил Кошлуков преди около 7 години. Аз съм приятел с Ани Лорак от Украйна и с Филип Киркоров от много години – още от 2008 г., когато тези две държави бяха като брат и сестра. През 2008 г. правихме и участието на Украйна с Ани Лорак. България има интересни артисти и много силен локален пазар. Това е много рядко срещано, в Гърция имаме същата ситуация – международните звезди не са толкова големи, колкото местните артисти в радиото, в шоутата, навсякъде. За конкурс като „Евровизия" е ключово да имаш професионални певци с опит в телевизионни шоута и изпълнения на живо. Точно там видяхме потенциала.

"Винаги има риск да не се справиш добре, но във всеки бизнес поемаш рискове. Ние наистина вярвахме в този проект, вярвахме в Дара, в песента и в цялата идея. Затова инвестирахме много повече от предвиденото в договора с БНТ. Искахме да направим нещо наистина хубаво. Правим такива проекти от 2004 г. – това са много години. В някои години печелим пари, в други губим. Когато отидохме в БНТ, показахме портфолиото си – Сакис Рувас, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Молдова на "Евровизия". Всички тези класирания в Топ 10 карат телевизиите да ти имат доверие. В някои проекти губиш, в други печелиш – това е бизнес.

"Поглеждайки назад и бидейки напълно честен – мисля, че България не беше готова да домакинства национална селекция. Щеше да бъде много по-лесно просто да кажем: „Дара отива", да я назначим и да приключим. Не беше готова, защото самите артисти не разбраха възможността.

Участието в такова събитие е промоционален инструмент. Един ще спечели – Дара спечели. Но вижте изпълнителите от Израел или Румъния – румънската певица стана трета, но сега популяризира песента си, прави стриймове. Същото е и в националната селекция – един печели, но всички участници получават възможност цяла България да чуе песните им и да ги види по телевизията.

За съжаление, на това не се погледна по този начин. Имаше много фалшиви новини, фалшиви скрийншотове, истории, че не е честно. Не искам да се връщам към този период, но бях шокиран. Не можех да си представя защо хората вярват на тези фалшиви новин. България не е готова, защото това изисква тренинг – не е като Швеция, която го прави от 40 години и публиката и артистите са свикнали. Да участваш в национална селекция или състезание означава, че трябва да знаеш как да губиш. Да спечелиш е много лесно, но трябва да знаеш и как да губиш."

"Имаше жури от много уважавани хора и не разбирам как някой може да ги оспорва. Не всички гласуваха за Дара. Криско например излезе в пресата и каза, че е гласувал за Михаела Маринова и Мона и не е искал Дара да отиде. Но чрез този процес тя спечели ясно. Журито и публиката решиха, че тя е най-добрата. Ние създадохме цялостното представяне специално за Дара – ако беше друг победител, песента и сценичното представяне щяха да имат напълно различен подход."

Дара има магнит и се радвам, че сценичните режисьори Фредрик Бенке и Киша също го видяха. Виждаш, че може да танцува, виждаш, че може да пее, но тя има магнит. Тя те завладява и не можеш да откъснеш очи от нея. Това е ключовият елемент за такъв фестивал. Маринова има невероятен глас, Мона има етно елемент, но при Дара ключов е този магнит.

"През тези три месеца, във всеки разговор с нея и с нейната звукозаписна компания Virginia Records, винаги ѝ казвах: „Дара, не обръщай внимание на нищо". Важни са само тези три минути през май. Накрая хората и публиката в Европа ще запомнят само тези три минути. Нека се фокусираме, да работим здраво и да създадем тези фантастични три минути. Бях против промотурнето и клипа, но те искаха, а аз не можех да бъда против всичко. Накрая видяхте как тя буквално избухна в тези три минути. Само това има значение.

"Ако Дара беше отпаднала на полуфинала, щях да бъда най-мразеният човек в България и всички щяха да казват, че вината е моя. Това е съдба, нормално е. За мен е важно, че хора като теб, екипът на БНТ, новият генерален директор Милена Милотинова знаят кой наистина е продуцентът на този проект. От друга страна, за да бъда честен, Virginia Records развиваха Дара като артист в продължение на 10 години. Тя не е паднала от небето, тя е артист на Virginia Records. Фактът, че ни се довериха със затворени очи и не се месиха, е умен ход от тяхна страна. Да си добър мениджър, означава да намериш най-добрите хора в съответната сфера и да им се довериш да свършат работата за твоя артист."

"За да спечелиш „Евровизия", трябва да си най-уникалният сред 25 песни, трябва да изпъкнеш. Когато се обадих на Фредрик Бенке (сценичния режисьор), той каза: „Но това е мощен трак, защо не отидеш при някой, който прави чисти танци?". Понеже той прави по-театрални неща (като Немо от Швейцария), аз му казах: „Не искам да виждам отново една жена с четирима танцьори, както беше на националния финал. Виждал съм това в "Евровизия" 100 пъти. Трябва да измислим нещо различно и уникално. Силно вярвам, че ако Дара беше представена по същия начин като на националната селекция, резултатът нямаше да е същият. Тя е много талантлива и успя да покаже талантите си и да накара песента да избухне.

Това е фантастична възможност за България да покаже на какво е способна страната. Ако Министерството на туризма на България искаше да плати за рекламни спотове по Би Би Си в праймтайма в събота вечер, това щеше да струва цяло състояние. Сега имате 25 държави, които излъчват 30-секундни картички за вашата страна по френската, германската телевизия, по Би Би Си. Това е огромна реклама. Второ, българите могат да покажат какво могат. Трето, ако погледнете цифрите от Базел и Ливърпул – това е чиста печалба - идвате с 35-40 делегации, хотелите са пълни, плаща се за ресторанти, спонсорства. България има само какво да спечели от „Евровизия".

Дара получава толкова много заявки за участия. Това е страхотно за „Евровизия", защото последните двама победители бяха страхотни, но песните им не станаха масови радио хитове. „Tattoo" на Лорийн беше последният такъв хит, а Дара ще постигне подобен резултат."