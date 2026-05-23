Георги Христов: Жертвах личния живот и свободата си заради музиката

"Жертвах личния си живот заради музиката. Лиших се от свободата си".

Това сподели естрадната леганда Георги Христов, който не крие, че е пропуснал важни житейски моменти и големи любови, но е категоричен, че не съжалява за избора си.

Най-тежката рана за него остава загубата на майка му, починала преди няколко години.

"Болката беше нетърпима и няма да си отиде никога - сподели Георги Христов. - Казвайте на близките си хора, че ги обичате, защото един ден вече няма да можем да говорим с тях.", каза Христов пред Би Ти Ви.

Певецът не спести и критиките си към съвременната музикална среда в България. Според него днес съществува своеобразна "нова цензура", при която медиите и радиостанциите дават предимство на артисти, подкрепяни от големи компании, докато самопродуциращите се изпълнители остават встрани от вниманието.

Изпълнителят коментира и феномена на популярността в социалните мрежи, като заяви, че много от новите звезди се превръщат в известни лица без реално съдържание зад успеха си.

"Сцената е място за стойностни песни - такива, които ще се пеят и след 40 години, а не за измислени герои", категоричен е артистът.

Георги Христов подготвя и национално турне под името "Черно и бяло 40". Публиката ще чуе нова песен по текст на покойния му приятел и поет Иван Тенев - последното произведение, което той е написал преди да си отиде.

Въпреки трудностите и моменти на прегаряне, певецът признава, че именно любовта на публиката му дава сили да продължава.

"Публиката носи онази магия, която ме е вадила от дупката и ме е карала да вървя напред", завършва Георги Христов.