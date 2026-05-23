Деми Мур се появи със спален чувал на закриването на фестивала в Кан (Снимки)

Холивуската легенда Деми Мур привлече погледите с причудлива визия, вдъхновена от спален чувал на звездната церемония по закриването на филмовия фестивал в Кан. Бившата съпруга на Брус Уилис бе сред големите звезди на червения килим заедно с Ева Лонгория и Пенелопе Круз.

63-годишната холивудска актриса се погрижи всички погледи да бъдат насочени към нея, като съчета зелена рокля с бижута и огромен шал, вдъхновен от спален чувал.

Деми, която е в журито на фестивала тази година, покри ръцете си с екстравагантната дреха и оперни ръкавици, след като предизвика загриженост заради отслабения си вид на фестивала по-рано тази седмица. Деми Мур на червения килим. Снимка: Ройтерс

Тя добави допълнителен ръст към фигурата си с остри бели токчета и стилизира лъскавите си гарвановочерни коси право встрани.

Междувременно 51-годишната звезда от „Отчаяни съпруги" Ева Лонгория се появи на червения килим, облечена в разкошна рокля с златни пайети.

Зашеметяващата визия на Ева без презрамки се отличаваше с вталени корсажи, които подчертаваха обилното ѝ деколте, както и с дълъг шлейф и пикантно деколте до бедрата, пише "Дейли мейл".

От своя страна носителката на "Оскар" Пенелопе Круз се качи е на червения килим в черно-бяла рокля с пера. Ева Лонгория. Снимка: Ройтерс

Привличащият вниманието корсаж беше украсен с впечатляващо оперение, а полата се отличаваше с драматични многоетажни детайли. Пенелопе Круз. Снимка: Ройтерс

47-годишната Зоуи Салдана привлече вниманието с цветна флорална рокля с дълбоко деколте и волани.

33-годишната звезда от „Наследници" София Карсън имитира холивудската икона Обри Хепбърн в шикозна черна кадифена рокля с подходящи оперни ръкавици.

Носителката на „Оскар" Джина Дейвис, на 70 години, беше също толкова зашеметяваща, докато демонстрираше фигурата си, противопоставяща се на възрастта, в бордо тоалет, инкрустиран с бижута.

По-рано през седмицата Деми Мур понесе критики заради слабата си фигура, която демонстрира на фестивала.