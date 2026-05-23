Филмът "Фиорд" спечели голямата награда на фестивала в Кан

Филмът „Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу спечели голямата награда в фестивала в Кан.

„Фиорд" е провокативна драма за християнско семейство в Норвегия и стана победител в категорията за най-добър филм на престижния фестивал във Франция. На закриването присъстваха множество звезди, сред които Деми Мур, Пенелопе Круз и Ева Лонгория.

Това е вторият успех на Мунджиу на фестивала. В новата си продукция румънският режисьор разглежда обществени страхове и предразсъдъци на политическата левица.

В главните роли участват Ренате Райнсве, позната от „Сантиментална стойност", както и Себастиан Стан, който изигра Доналд Тръмп във филма „Стажантът", където си партнира с Мария Бакалова. Ренате Райнсве на червения килим. Снимка: Ройтерс

Режисьорският тандем Хавиер Карво и Хавиер Амброси, както и полякът Павел Павликовски, си поделиха наградата за най-добър режисьор съответно за фибмите La Bola Negra и Fatherland.